مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط يحقق إنجازات ملحوظة في الرعاية الصحية

خلال عام 2023

في عام 2023، حقق مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط إنجازات ملحوظة في مجال الرعاية الصحية. وتتحدث الإحصائيات عن نفسها، حيث استقبلت العيادات التي تتعامل مع التأمين الصحي والتعاقدات 4781 حالة، فيما بلغ عدد الدخول لهذه العيادات 1310 حالة. تم أجراء 2160 عملية جراحية، تشمل جميع التخصصات المتاحة في المستشفى.

ومن اللافت أيضًا أنه تم تقديم خدمات طبية مجانية للمرضى في العيادات المخصصة لهذا الغرض، حيث بلغ عدد المراجعين لهذه العيادات 40742 حالة. وتم أجراء 440 عملية جراحية بواسطة تقنية المناظير، وهو يشير إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة في إجراء العمليات الجراحية بشكل غير تقليدي.

تعكس هذه الإحصائيات جهود المستشفى في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتقدمة للمرضى. وتعزز هذه الإنجازات سمعة المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط، وتدل على مدى التزام المستشفى بتقديم خدمات ذات جودة عالية للمجتمع المحلي والمرضى المستفيدين.

من الجدير بالذكر أن مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط يعمل بفريق طبي متخصص ومؤهل، مدعوم بتجهيزات طبية حديثة، ويسعى باستمرار لتحسين أداءه وتعزيز خدماته الصحية. وتواصل المستشفى العمل على تعزيز الأبحاث الطبية وتوسيع نطاق التخصصات المتاحة به، لتلبية احتياجات وتطلعات المرضى.

باختصار، فقد حقق مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط نجاحًا ملحوظًا خلال عام 2023، وهو يستحق الاعتراف والثناء على جهوده المستمرة في تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمجتمع المحلي. ونأمل أن يستمر المستشفى في تحقيق المزيد من التقدم والنجاح في السنوات القادمة.