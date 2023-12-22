مستشفى أم القصور بجامعة أسيوط يحقق أرقامًا مثيرة للإعجاب خلال عام 2023

حققت مستشفى أم القصور بجامعة أسيوط الذي يعد واحدًا من أبرز المستشفيات التعليمية في مصر، وقد حقق أرقامًا مثيرة للإعجاب خلال عام 2023. وفقًا للإحصائيات الرسمية المذهلة والتي تبرز التقدم الكبير الذي حققه المستشفى في توفير الرعاية الصحية للمجتمع. وقد تم تسجيل 1558 حالة لأداء العبادات بشكل يومي، مما يعكس الاهتمام الكبير بتقديم خدمة متكاملة للمرضى من جميع الجوانب ويعكس أيضا المهارات الطبية العالية للفريق الطبي المتخصص في المستشفى

كما سجلت المستشفى 11403 جلسة للغسيل الكلوي خلال العام، وهذا يشير إلى الجهود المستمرة لمعالجة ورعاية المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى. فبفضل هذه الجلسات، يتمكن المرضى من استعادة صحتهم وراحتهم والعيش بحياة طبيعية وهذه الأرقام تعكس الإهتمام الشامل بصحة المرضى وتوفير الخدمات الطبية المتخصصة.

كما أجريت 2409 حالة مرضية مخبرية في المعامل المتخصصة داخل المستشفى خلال العام وتعكس هذه الأرقام العمل الجاد والمتواصل لفرق العمل الطبية والمختبرية في تقديم نتائج دقيقة وموثوقة للمرضى، مما يساهم في تشخيص وعلاج الحالات المرضية بفعالية وهذا يشير إلى التزام المستشفى بتشخيص وعلاج مختلف الحالات الطبية بدقة وفعالية..

وفي مجال الأشعة، تم تنفيذ 435 فحصًا شعاعيًا متخصصًا، وتحديداً الأشعة السينية والأشعة التلفزيونية والتصوير بالرنين المغناطيسي. هذه الفحوص الدقيقة تساعد في تشخيص الأمراض ومساعدة الأطباء في وضع خطط العلاج المثلى.

علاوة على ذلك، تم تنفيذ 21 رسم قلب للمرضى المحتاجين لتقييم وظائف قلوبهم. هذه الإجراءات المتقدمة تمكن الأطباء من تحديد أمراض القلب بدقة والعمل على توفير العلاج المناسب وهذه الخدمات الاستشارية تلعب دورًا هامًا في تحديد أمراض القلب والأوعية الدموية وتحديد العلاجات المناسبة والمناسبة لكل حالة

تعد هذه الإنجازات بمثابة دليل على ريادة وكفاءة مستشفى أم القصور بجامعة أسيوط في توفير الخدمات الطبية المتميزة لجميع المرضى. وتشكل مدينة أسيوط الطبية المتكاملة، التي تشمل المستشفى، جميع التخصصات الطبية والاستشارات والأبحاث العلمية في مجال الطب، وجهة مهمة للمرضى الذين يبحثون عن الرعاية الصحية القائمة على الجودة.

يعتبر حصاد المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط خلال عام 2023 نجاحًا ملموسًا ومبهجًا وتعكس هذه الإحصائيات العديد من الإنجازات التي حققها المستشفى في تحسين رعاية المرضى وتوفير خدمات صحية عالية الجودة للمجتمع المحلي. تستحق الإدارة وجميع العاملين في المستشفى التهنئة على هذا الإنجاز والتحقيقات المهمة التي جعلته واحدًا من الأماكن الرياضية المرموقة في المنطقة.