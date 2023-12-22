478 عملية جراحية بقسم طب وجراحة العيون بمستشفيات جامعة أسيوط

خلال الثلاث أشهر الماضية

يُعَدُّ شهر نوفمبر نقطة تحوّل مهمة لقسم طب وجراحة العيون بالمستشفى أسيوط الجامعي الرئيسي. حيث تم تنفيذ زيادة كبيرة في عدد العمليات المُجراة خلال هذا الشهر، مقارنةً بالشهرين السابقين. ولا يتم هذا الإنجاز إلا بفضل الدعم القوي والإرشادات السليمة التي يتلقاها الفريق الطبي العامل في هذا القسم من القادة العليا في الجامعة والمستشفى.

تُعد عمليات طب وجراحة العيون من أهم الخدمات التي يُقَدِّمها المستشفى، حيث تساهم في تحسين الرؤية وعلاج العديد من المشكلات والأمراض المرتبطة بالعين. ويُعنى فريق العمل بقسم طب وجراحة العيون بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى، وذلك من خلال الاستخدام الأحدث للتكنولوجيا الطبية والاهتمام بتطوير المهارات الطبية لأعضاء الفريق.

تشير الإحصائيات الأخيرة إلى زيادة مستمرة في عدد العمليات التي يتم إجراؤها في قسم طب وجراحة العيون. فقد تم تنفيذ 144 عملية في سبتمبر و178 عملية في أكتوبر، مقارنةً بـ 165 عملية في نوفمبر. هذه الأرقام تدل على زيادة الطلب على خدمات العيون وانتشار الوعي بأهمية القيمة الصحية لها.

ويعكس هذا العدد المتزايد من العمليات نمواً ملحوظاً في الطلب على خدمات قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي الرئيسي. تعتبر هذه الأرقام دليلاً على الجودة والكفاءة التي يقدمها الفريق الطبي المتخصص في المستشفى.

استغل فريق العمل هذا الارتفاع الكبير في عدد العمليات كفرصة لتحسين وتطوير العمليات الجراحية والرعاية المرتبطة بها. كان الهدف الرئيسي هو توفير تجربة مريض متميزة، حيث يتم التركيز على الراحة والسلامة والنتائج الجيدة للمرضى.

تقدم قسم طب وجراحة العيون في المستشفى الجامعي الرئيسي خدمات شاملة للمرضى من مختلف الأعمار والتخصصات. يتمتع الفريق بتكنولوجيا متقدمة وأحدث المعدات الطبية، مما يساهم في توفير الرعاية الصحية المتميزة للمرضى.

وبفضل الدعم القوي من الإدارة العليا للمستشفى والجهود المتواصلة للفريق الطبي، تستمر خدمات قسم طب وجراحة العيون في النمو وتطوير التقنيات الطبية. يعمل الفريق بشكل وثيق مع الباحثين المختصين والجهات الخارجية لتطوير الممارسات الطبية وتحسين نتائج العلاج.

وتهدف هذه العمليات لعلاج مجموعة متنوعة من المشكلات البصرية، بما في ذلك القرنية، والساد، والمياه البيضاء، والزرق، والشبكية، والكسور، وإلتواء الجفن.

تعتبر العمليات الجراحية في قسم طب وجراحة العيون من العمليات الحساسة التي تتطلب خبرة ومهارة كبيرة من الجراحين. ويلتزم الفريق بتوفير الرعاية الشخصية للمرضى وضمان سلامتهم وراحتهم خلال وبعد العمليات الجراحية.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم القسم خدمات الفحص والتشخيص والعلاج للمرضى الذين يعانون من أمراض العيون وحالات الضعف البصري. تشمل هذه الخدمات فحص النظر، ووصف النظارات والعدسات اللاصقة، وإجراء العمليات الجزئية والعلاج الدوائي.

تسهم هذه الخدمات في تعزيز صحة العيون وتحسين جودة الحياة للمرضى. وتشير الأرقام المتزايدة لعمليات قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي الرئيسي إلى أن الفريق الطبي المتخصص يلبي احتياجات المجتمع بشكل فعال ويحقق نتائج إيجابية في علاج المرضى.

من المتوقع أن تستمر الزيادة في العمليات المجراة في الأشهر القادمة، مع استمرار النمو المستمر في الطلب على خدمات طب وجراحة العيون. وسيستمر الفريق الطبي في العمل بجد لمواكبة هذا النمو وتقديم أفضل جودة للرعاية الصحية للمرضى من خلال استخدام أحدث التقنيات والممارسات الطبية.