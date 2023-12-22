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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المستشار حسن حسانين لـ "الوفد": القضاة والداخلية والمتهمون استفادوا من التحول الرقمي .. فيديو

الوفد يحاور المستشار
الوفد يحاور المستشار حسن حسانين

اخترق  التحول الرقمي كافة المجالات، وبالتبعية لم يقف أمام المحاكم، بل دخل من الباب الواسع، ليستفيد منه القضاة ووزارة الداخلية والمتهمين.

 

واتجهت المنظومة القضائية من وزارة العدل والنيابة العامة والجهات القضائية المختلفة اتجهت بأكملها إلى التحول الرقمي في تقديم الخدمات المختلفة لصالح الجمهور المتعاملين معها، من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات الالكترونية.

 

واستحداث أنظمة مختلفة لتقديم خدمات التقاضي في ساحات العدالة وتجديد حبس المتهمين أون لآين، وكذا خدمات الشهر العقاري والطب الشرعي وتلقى الشكاوى والبلاغات للنيابة العامة وإنشاء مكاتب رقمية بنيابات الأسرة.

المستشار حسن حسانين رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق

كيف استفاد القضاة من التحول الرقمي

 قال المستشار حسن حسانين رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، لـ "الوفد" لم أعاصر التحول الرقمى فى التقاضى خلال سنوات عملى، لكنه يساهم فى الإسراع من وتيرة القضايا.

وأوضح أنه يساعد القضاة كثيرا فى حالات تجديد الحبس، وكذلك لا يحتاج إلى انتقال المتهمين إلى المحكمة مع كل إجراء، مع تحقيق كافة الضمانات المكفولة لهم فى القانون، مما يوفر تكلفة مادية ومعنوية.

وتابع "حسانين" أن التقاضي عن بعد يقلل من استنفاذ جهود وزارة العدل والداخلية فى هذا الملف من حراسات مشددة، واستنفار أمنى فى حالة المتهمين الخطرين.

المستشار حسن حسانين

هو المستشار حسن أحمد حسانين رئيس، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، تاريخه حافل بالأحكام القضائية فى عدد من القضايا التى شغلت الرأى العام، وأشهرها القضية التى عرفت إعلامياً، بـ«القصور الرئاسية»، والتى اتهم فيها الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك ونجليه «علاء وجمال»، وأصدر حكمه عليهم بالحبس 3 سنوات وتغريمهم متضامنين فيما بينهم 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قيمته 21 مليونًا و197 ألفا و18 جنيهًا و53 قرشًا إلى الخزانة العامة للدولة.

الوفد في منزل المستشار حسن حسانين

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