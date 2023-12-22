المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط يسجل 14462 متردداً على العيادات الخارجية الشهر الماضي

يعد سجل المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط خلال شهر نوفمبر الماضي بواجهة مشرقة للتطور والتقدم في مجال الرعاية الصحية. تم تسجيل 14462 زائرًا في العيادات الخارجية، الذين استفادوا من أعلى مستويات العناية الطبية بفضل جهود القادة الرئيسيين في الجامعة.

تحت إشراف الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى، تم توفير خدمات صحية عالية الجودة للمرضى.

بالإضافة إلى ذلك، قدم المستشفى الرئيسي عددًا كبيرًا من الخدمات الطبية للمرضى خلال شهر نوفمبر. فقد تم استقبال 9451 حالة في وحدة الاستقبال، حيث تم تقديم الرعاية والمساعدة اللازمة لتلبية احتياجات المرضى وتقييم حالتهم الطبية. كما تمت معالجة 2427 حالة في مختلف الأقسام المتخصصة بالمستشفى، مما يشير إلى الاستفادة العالية من الخدمات المتاحة حيث تعكس هذه الأرقام التزام المستشفى بتوفير العلاج المناسب والشامل لكل مريض.

وفي إطار تطور تقنيات الطب وتقديم الرعاية الصحية الحديثة، تم تنفيذ 7 عمليات جراحية لتركيب وصلة الشريان الأورطي، خلال الشهر نفسه وهو إجراء جراحي حساس يتطلب خبرة ومهارة عالية. وقد حققت فرق الجراحة بالمستشفى الرئيسي نجاحًا كبيرًا في تنفيذ هذه العمليات، مما يعكس مستوى التخصص والجودة العالية المتوفرة في المستشفى وتعتبر هذه العمليات من الإجراءات الجراحية المعقدة والحساسة التي تتطلب فريقًا طبيًا متخصصًا ومجهزًا تجهيزًا جيدًا. وقد تم تنفيذ هذه العمليات بنجاح وبأعلى معايير الرعاية الطبية.

تعتبر هذه الإحصائيات المذهلة بمثابة دليل على ارتفاع مستوى الرعاية الصحية المقدمة في المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط. وتعكس أيضًا الجهود الجبارة التي يبذلها كل فرد من الكادر الطبي والإداري لتلبية احتياجات وتطلعات المرضى بأفضل الطرق الممكنة.

كما تعتبر مستشفيات الجامعات مركزًا حيويًا لتقديم الرعاية الصحية في المجتمع، حيث توفر الخبرة والخدمات المتخصصة لكل فرد فيه. تبقى جامعة أسيوط الرائدة في مجال الرعاية الصحية، وتعمل بكفاءة وتفانٍ لضمان تلبية احتياجات السكان وتحقيق الرفاهية الصحية للمجتمع.

يهدف المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط إلى توفير رعاية صحية عالية الجودة ومتميزة للمرضى في جميع التخصصات الطبية. وتعكس أرقام التواجد العالية في عيادات المستشفى خلال نوفمبر الاهتمام الكبير بتقديم الخدمات الطبية المتميزة.

تنظم الإدارة الرئيسية للمستشفى بشكل دوري حملات توعية وتثقيفية للمرضى والمجتمع بشكل عام حول الأمراض الشائعة والوقاية منها. كما يعمل المستشفى الرئيسي بجد لتطوير البحوث العلمية في مجال الطب ونشر النتائج والمعرفة الطبية.

من الجدير بالذكر أن المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط يتمتع بتجهيزات طبية حديثة وإمكانيات تشخيصية متقدمة، إلى جانب الكوادر الطبية والتمريضية المحترفة وذوي الخبرة. ويعتبر المستشفى مرجعية في تقديم الرعاية الصحية للمجتمع المحلي والمناطق المجاورة.

من المتوقع أن يستمر المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط في تقديم الخدمات الطبية المتميزة وتلبية احتياجات المرضى، وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير الرعاية الصحية في المنطقة. وتعكس الإحصائيات الحالية التزام المستشفى بتحقيق أعلى مستويات جودة الرعاية ورضا المرضى.