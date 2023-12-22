رئيس جنايات القاهرة الأسبق لـ "الوفد": المحاكم تعطي المتهمين كل حقوقهم

تردد مصطلح العدالة الناجزة، في الفترة الأخيرة، وخصوصا في قضايا الرأي العام، وتعددت التفسيرات له، ودارت التساؤلات عن مفهومه ومتى يتم تفعيله.

مفهوم العدالة الناجزة

قال المستشار حسن حسانين رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، لـ "الوفد" العدالة الناجزة تعني إنجاز المحاكم للقضايا بعدالة وسرعة، وهي حق للمواطنين جميعا، والعدالة واجبة والناجزة مطلوبة في كل القضايا، وليس في قضايا الرأي العام فقط، لكن يُعطل نظر القضايا الكم الكبير الذي يُعرض على المحاكم، فكلما قل العدد، كان الفصل فيها سريعا وناجزا.

المستشار حسن حسانين رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق

موقف المتهم من العدالة الناجزة

وأوضح "حسانين" أن المحاكم المصرية تُولي للمتهمين اهتمام كبير وتعطيهم كل الحقوق التي كفلها لهم القانون، وهذا يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي إلى حد ما، ولولا هذه النقطة لانتهت القضايا بسرعة.

وتابع رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، ومن أسباب تأخر الأحكام في القضايا إعطاء المتهمين ومحاميهم الحقوق في الدفاع بكافة الطرق.

المستشار حسن حسانين

هو المستشار حسن أحمد حسانين رئيس، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، تاريخه حافل بالأحكام القضائية فى عدد من القضايا التى شغلت الرأى العام، وأشهرها القضية التى عرفت إعلامياً، بـ«القصور الرئاسية»، والتى اتهم فيها الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك ونجليه «علاء وجمال»، وأصدر حكمه عليهم بالحبس 3 سنوات وتغريمهم متضامنين فيما بينهم 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قيمته 21 مليونًا و197 ألفا و18 جنيهًا و53 قرشًا إلى الخزانة العامة للدولة.