منتخب جامعة أسيوط للموسيقى يستعد للمشاركة في فاعليات مهرجان إبداع الـ 12

تقوم إدارة الفنون في جامعة أسيوط، قسم الفنون المسرحية والموسيقية، بالتحضيرات لمشاركة منتخب جامعة أسيوط للموسيقى في فعاليات المهرجان الثاني عشر للإبداع، الذي ينظمه وزارة الشباب والرياضة

تعد مشاركة منتخب جامعة أسيوط للموسيقى في فاعليات مهرجان إبداع الثاني عشر بمثابة فخر كبير للجامعة. فهذا المهرجان يُعد واحدًا من أهم الأحداث الثقافية والفنية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، ويُعتبر منبرًا مثاليًّا لعرض وتسليط الضوء على المواهب الشابة في مجال الموسيقى.

تمت استعدادات قسم الفنون المسرحية والموسيقية بجامعة أسيوط بشكل متقن ومدروس لتمثيل المنتخب الجامعي بكفاءة وذوق عالٍ. ومن المؤكد أن المشاركة في مثل هذا الحدث الكبير ستكون فرصة رائعة للطلاب لعرض مواهبهم الفنية وتبادل الخبرات والتجارب مع طلاب الجامعات الأخرى.

تولت إدارة الفنون بجامعة أسيوط تنظيم جميع الجوانب المتعلقة بمشاركة المنتخب، وذلك بدعم وتحت رعاية كبار الشخصيات الأكاديمية والإدارية بالجامعة. فقد حرص الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب على دعم المنتخب وتوجيه الدعم الكامل له.

وتحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، سيتم تطوير خطة شاملة للمشاركة المثلى في المهرجان. ستتم مناقشة تفاصيل البرنامج والأغاني التي سيتم تقديمها، بالإضافة إلى التدريبات والتجارب التمهيدية التي سيخضع لها أعضاء المنتخب

ويتم التنفيذ والإعداد بواسطة محمد جمعة، مدير إدارة الفنون بجامعة أسيوط، ورشا جلال، رئيس قسم الفنون المسرحية والموسيقية، وأحمد محمود، مدرب منتخب الموسيقى.

تهدف جامعة أسيوط من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز التواصل الثقافي وتبادل الخبرات مع الجامعات الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز الحضور الثقافي للجامعة على المستوى المحلي والوطني.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات