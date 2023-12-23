"اللغة العربية في الحضارة والثقافة الانسانية".. محاضرة بثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتوعوية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر ديسمبر الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

واحتفالا باليوم العالمي للغة الضاد، عقد بيت ثقافة اطسا محاضرة بعنوان "اللغة العربية في الحضارة والثقافة الانسانية"، بمدرسة اطسا الثانوية التجارية، أوضح خلالها القاص عيد رمضان كامل، أهمية اللغة العربية كونها تعد لغة العديد من الشعوب والقبائل، حيث تشكل اللغة العربية أهمية قصوى لدى المسلمين، باعتبارها لغة القرآن، ولا تتم العبادات إلا بإتقان بعض من كلماتها، فاللغة العربية قبل نزول القرآن الکريم کانت لغة شعر ونثر إلى أن أصبحت جزءا لا يتجزأ من صناعة الفنون المتعددة، وأن نزول القرآن الکريم باللغة العربية دون غيرها من اللغات جعل اللغة العربية لغة حضارة تعتمد على العلم والفکر والأدب، فکانت لغة تنتقل إليها حضارات الهند وثقافة اليونان، وعلوم العصر السائدة.

ثقافة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للغة الضاد ….

وأكد أيضا علي أهمية اللغة العربية بأنها تعد من اللغات الإنسانية السامية، والتي مازالت تحافظ على تاريخها اللغوى والنحوى منذ قديم الزمان، ونزول الأحاديث النبوية الشريفة ساهم في تعزيز قيمتها ومكانتها عند العرب والمسلمين، ساهمت أيضا اللغة العربية في نهوض العديد من الحضارات، مما أدى إلى تشجيع الأوروبيين لتعلمها وفهمها للتعرف على حروفها وكلماتها، حيث تتمتع اللغة العربية بخصوصية لغوية تجعلها تتميز عن اللغات العالمية الأُخرى، كما تتمتع اللغة العربية بخصوصية لغوية تجعلها تتميز عن اللغات العالمية الأُخرى، كما أنها وسيلة للتعارف بين ملايين البشر فى أنحاء العالم.

وفي الختام تطرق القاص إلى التحديات التى تواجه اللغة العربية ومنها؛ تأثير اللغات الغربية على اللسان العربى، وعدم اهتمام وسائل التكنولوجيا الحديثة باللغة العربية، واهتمامها باللغات الأخري. جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.