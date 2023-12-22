رئيس قصور الثقافة: عناية خاصة لـ"أهل مصر" من القيادة السياسية

أكد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن مشروع "أهل مصر" يلقى عناية خاصة من القيادة السياسية.



عمرو البسيوني

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لفعاليات الملتقى الثقافي الثامن والعشرين لدمج أطفال المناطق الحدودية وأطفال القاهرة، الذى شهدته الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ضمن مشروع "أهل مصر" والذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، برعاية وزارة الثقافة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حفل ختام الأسبوع الثقافي الـ 28 لأطفال المحافظات الحدودية، أبهر الجميع ، لما شهده من توليفة رائعة.



ووجه عمرو البسيوني الشكر إلى للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، للرعاية والدعم الكبيرين لفعاليات مشروع اهل مصر، وجميع فعاليات الهيئة بكل المحافظات.

وأشار "البسيوني" إلى أن الهيئة استضافت فى ملتقى "اهل مصر" 200 طفل من 6 محافظات حدودية، وهي: "شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، مطروح، البحر الأحمر -شلاتين وحلايب وأبو رماد- أسوان"، وكذلك محافظة القاهرة -أطفال حي الأسمرات-، عبر أسبوع دمج ثقافي نظم بهدف تطوير مهارات وقدرات الأطفال في كافة النواحي الثقافية والفنية والإبداعية، من خلال ورش العمل المتنوعة في المسرح والكتابة والحرف اليدوية، والجولات الثقافية بمعالم القاهرة.

بدأت الفعاليات بافتتاح وزيرة الثفافة، ورئيس الهيئة للمعرِض الختامي ببهو قصر ثقافة روض الفرج، والذي تضمن مجموعة أعمال فنية من نتاج الورش الفنية والحرفية التي أقيمت طوال فترة الملتقى، منها: "ورشة المصنوعات الجلدية، ورشة إعادة تدوير خامات البيئة، ورشة تصميم حقائب بالخرز، ورشة الخيامية، ورشة حقائب بالشبك، ورشة اصنع كتابك". ثم عرض فيلم تسجيلي وثق الأنشطة والورش المتعددة التي تضمنها الملتقى عبر مراحلة المتعددة، ورصد الفيلم آراء أطفال الملتقى عن مدى استفادهم منه على صعيد تنمية مواهبهم وصقل قدراتهم، أعقب ذلك عرض فني غنائي لأطفال الملتقى

أهل مصر

يُذكر أن الأسبوع الثقافي للملتقى تضمن عدة فعاليات، تتنوعت ما بين المحاضرات، واللقاءات التوعوية والتثقيفية، إلى جانب الورش التعليمية، ككتابة السيناريو، وكتابة وإلقاء الشعر، والورش الفنية، ومنها الرسم بالموسيقى، التصوير بالموبايل، وتعليم الفوتوشوب بالإضافة إلى ورش الأداء المسرحي، وتعليم أساسيات الموسيقى، وورشة مسرح العرائس والأراجوز.

تضمن الاسبوع كذلك ورشًا لتعليم الحرف اليدوية والتراثية، قدمها نخبة من المتخصصين، منها "ورشة المصنوعات الجلدية، الخيامية، إعادة تدوير خامات البيئة، تعليم الأركيت، تصميم حقائب بالشبك والخرز"، إلى جانب البرنامج الثقافي الترفيهي للأطفال، وبرنامج زيارة الأماكن والمعالم السياحية، منها: "شارع المعز، ومسجد السلطان حسن والرفاعي، ومجمع الأديان"، وغيرها.

مشروع "أهل مصر" يُعد أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة التي تُقدمها لخدمة أبناء المحافظات الحدودية، حيث يستهدف المشروع ثلاث فئات "الأطفال- الشباب- المرأة"، والهدف العام للمشروع هو تشكيل الوعي، وبناء الشخصية المصرية، من خلال الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.