رئيس هيئة قصور الثقافة لـ"الوفد": لا أحد يستطيع النجاح بمفرده وبابى مفتوح دائمًا للجميع

أعمل من أجل مصر والكل أمامى سواء

ثقافة لا تعرف الحواجز، وحياتها في التجديد والانفتاح، وتهجين الفكر المحدود والمنغلق بثقافة تعزز قيمة الهوية المصرية، ومعرفة تراث الآخرين وتاريخهم وآدابهم وثقافاتهم بإيمان وعزيمة لا تلين، شعار رفعه رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة المحاسب عمرو البسيونى، فاتحًا لـ"الوفد" خزائن أسراره في حوار كشف عن معالم حياة ثقافية جديدة تتماشى مع مصرنا الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.



* مهمة شاقة وثقيلة هي رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة كيف ترى ذلك؟



هي مهمة ثقيلة جداً جداً، فهى مرحلة انتقالية فى وقت صدرت فيه قرارات ترشيد وقرارات مالية، غير أن ذلك لا تؤثر على أنشطة هيئة قصور الثقافة، ولكن قد تؤثر على بعض المشروعات الاستثمارية، وإن شاء الله هتعدى، فنحن نسير بخُطى واضحة وفق تعليمات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وأخذنا خطوات كبيرة فى بعض الأنشطة مثل المسرح، ففى العام الماضى بدأوا المسرح متأخرًا جداً، وهذا أحدث مشكلة وغيرها من الأموار التى واجهتُها بعد أن توليت قيادة الهيئة، غير أني وجهّت بالعمل فى المسرح وبدأنا بالفعل في عمل ورش تدريبية للمسرحيين، مثلما أوصى مهرجان القاهرة للمسرح، فأخذنا بعض التوصيات وبدأنا العمل عليها، وهناك أنشطة كثيرة تمت بالفعل، كانت رائعة وجميلة ولاقت انتشاراً وإعجابًا كبيراً وأنشطة أخرى فى مراحل متقدمة منها، كما استعدنا بعضًا آخر.

عمرو البسيوني



* حياة ثقافية جديدة تناسب مصرنا الجديدة كيف تسعى قصور الثقافة إلى ذلك؟

يُوجد لدينا عدة مشاريع أساسية نعمل عليها وتهتم الدولة بها خلال الفترة الأخيرة، منها على سبيل المثال مشاريع "ابدأ حلمك"، و"أهل مصر" و"بديل العشوائيات" غير حياة كريمة، ونحن نسير فيها بشكل جيد، والحمد لله، فهذه مشاريع أساسية تهتم بها الدولة ونحن أيضًا ونعطيها ثقلاً كبيرًا بالإضافة إلى مشروع النشر الذى نستمر فيه، ونطوره، وهذه المشاريع تسير بقوة وبنجاح كبير، أما مشروع النشر، الذى كان يتولاه جرجس شكرى، فأنشأنا لجنة لتعيد ترتيب الموضوع ككل.

*من هم أعضاء هذه اللجنة؟

هذه اللجنة برئاسة الكاتب الصحفى طاهر الطاهر عضو مجلس الإدارة، وعضوية الشاعر مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وحسينى عمران مدير عام النشر وأحمد درويش، عضو مجلس إدارة.

*ما دور هذه اللجنة ؟

هذه اللجنة هي القائمة بالعمل حاليًا، وقيّمت الأعمال المقدمة لعملية النشر، وبدأنا نضع خططًا للنشر الفترة المقبلة خصوصاً مرحلة معرض الكتاب، وهذه اللجنة مستمرة فى عملها حتى نهاية معرض الكتاب، إلى أن يأتى اختار بديل لـجرجس شكرى.

*ما أهم الأعمال التى تمت فى الفترة الأخيرة ؟

أهم حاجة عملناها هى سلسلة الأعمال الكاملة لعميد الأدب العربى طه حسين وقد اقترب الانتهاء منها، وأصدرنا عدة كتب مهمة منها كتاب للمستشار خالد القاضى عن مشروعية حرب أكتوبر فى القانون الدولى، وهناك عدة كتب يعملون عليها حاليًا.



*تهجين الفكر المحدود ودمجه وامتلاك علوم الآخرين وتاريخهم وآدابهم وفنونهم وتراثهم وثقافتهم يحتاج الى عزيمه وايمان وموارد كيف تقوم قصور الثقافه بهذا الدور؟

تهجين الفكر المحدود وفكرة الدمج مع الآخرين تقوم بها قصور الثقافة عن طريق المشاريع الثقافية التى تغزو المحافظات والمدن القرى، مثل مشروع "أهل مصر" الذى تقوم فكرته على تجميع 6 محافظات حدودية بالإضافة إلى القاهرة، وذلك فى إحدى المحافظات، نستهدف من خلاله ثلاث فئات مختلفة ومؤثرة هى الطفل والشباب والمرأة، حيث نقيم ملتقى ثقافياً متكاملاً فى حدود 8 أيام، ومشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدم لأبناء المحافظات الحدودية الستة وهي: شمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح، ويتم تجميع أبناء هذه المحافظات للتعرف على أهم معالمها التاريخية والسياحية والتراثية، مع اقامة مجموعة من الورش الفنية والإبداعية والحرفية، ويتم تقسَّم المشاركين عبر هذه الورش المختلفة حسب ميولهم وما يحبونه، سواء في التمثيل أو الغناء أو الرسم أو الطرق على النحاس أو المشغولات اليدوية وأعمال الخرز والجلد، وغيرها من الورش.

عمرو البسيوني

* ما الأشياء التى يقومون بها فى هذه الورش؟

يتعايش الجميع مع بعضهم بعضاً فى 8 أيام يتعارفون ويعرفون ثقافات بعضهم، وتاريخهم وآدابهم وفنونهم وتراثهم، وموروثاتهم، ثم ندخل لهم ثقافتنا التى تهدف للحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز ورفع قيم الانتماء والولاء للوطن وذلك من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، وذلك عبر المدربين، الذين يتم انتقاؤهم قبل أسابع من الملتقى، من خلال اللجنة العليا واللجنة التنفيذية، لرسم خطة العمل.. ويعمل المدربون مع أبناء المحافظات الذين يتم اختارهم عبر آلية معينة، ويشاركونهم فى زيارة ومعرفة معالم بلدهم بالإضافة إلى الورش الفنية التى يتعلمونها، وفى نهاية الفترة يتم عمل حفلة التخرج، وكل ورشة تعرض إنتاجها، وتستعرض إبداعاتها، فورشة المسرح تصنع المسرحية الختامية التى يتم عرضها فى حفلة التخرج، وكل ورشة تبدع من نتاجها.

وماذا يحدث بعد انتهاء الملتقى؟

وبعد انتهاء الملتقى، تتم متابعة المتميزين وعمل قناة للتواصل عبر الواتساب، حتى يتم الاستعانة بهم أسابع جديد.



* ما الجديد هذا العام؟

الجديد الذى فعلته هذا العام، والذى أوحى لى به هو الشباب والرياضة، إذ كانت فى النهاية تقيم مؤتمراً كبيراً لنتاجها، أما نحن فلا، ولكن هذا العام إن شاء الله سيتم جمع نتاج جميع الأسابيع ويتم عمل حفل كبير فى شهر 6 هنجيب كل الأطفال والشباب المتميزين والفتيات والمرأة الذين نتابعهم خلال البرنامج البرنامج السنوي وهنعمل حفلة كبيرة طبعا هندعمه بحضور معالى وزيرة الثقافة ومسئولون.

*ممن تتكون اللجنة العليا واللجنة التنفيذية؟



تتكون اللجنة العليا من رئيس الهئية العامة لقصور الثقافة والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، والمخرج أحمد السيد، عضو اللجنة.

أما اللجنة التنفيذية فهى برئاسة الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ولاميس الشرنوبى، المشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي للطفل وأحمد يسري المشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي للشباب، والدكتورة دينا هويدى المشرف التنفيذي للأسبوع الثقافى للمرأة، ومحمود أنور مدير الإعلام بالهيئة، ومدير عام الإدارة المالية كريمة بدوي ومحمد شومان مقرر اللجنة.

*وماذا عن اختيار ترتيب الأسماء للمشاريع؟

أنا لا أنظر إلى الأسماء إنما إلى العمل، وأنا أعمل فقط من أجل مصر .

وماذا عن آليات الاختيار ؟

توجد آليات لاختيار المشاركين، سواء الأولاد أو الفتيات والمرأة أو المدربين، ويتم ذلك وفق شروط معينة تقررها اللجنة العليا والتنفيذية، ولكن الأبرز فيها السن ففى الأطفال من 12 إلى ١٦ والشباب من 17 إلى 25 سنة، وأن يكونوا مميزين فعلاً فى الأشغال الفنية أو الحرفية أو المواهب، وأن يكون من المترددين على قصور الثقافة، وغيرها من الشروط التى تقوم اللجنة التنفيذية بإرسالها الى الفروع، والمرأة فوق الخمسة وعشرين، وفى المرأة نهتم بالمتزوجة أو المرأة المعيلة حتى يتسنى لها تعلم الحرف اليدوية والمهارات والتدريب عليها.

* التطوير والتحديث استراتيجية دائمًا يسعى إليها الجميع .. دور الهيئة فى هذا الأمر؟

نحن نعمل على محورين، الأول فنى، وأنا أساسًا كنت مدير الشئون المالية والإدارية، لكن توجد إدارات فنية تقوم بذلك، غير أن التطوير يقوم على شقين: الأول إداري والثانى فني، ففى الإدارى اشتغلنا على الهيكل التنظيمى للهيئة، فالهيكل السابق توجد به إدارات متشابة، مثل الإدارة العامة للقصور المتخصصة، وهناك إدارات متداخلة، والحمد لله فككنا هذا التشابك مع الجهاز القومى للتنظيم والإدارة، وتم عمل الهيكل واتعرض على مجلس الإدارة وثم تم عرضه على الدكتورة نيفين الكيلاني، التى وافقت عليه، وهو هيكل مجدى جداً وموجود حاليًا بالجهاز القومى للتنظيم والإدارة ليتم الانتهاء منه قريبًا، وهذا هو الشق التنظيمى. المشكلة هى اللائحة لأننا أخذنا مراحل متطورة فيها جداً لكن لم يتم الانتهاء منها لأنها فى مجلس الدولة.

*وما هو الشق الفنى؟

أما الشق الفنى، فتوجد لدينا البرامج الأساسية الفنية كـ "أهل مصر" و"ابدأ حلمك" و"بديل العشوائيات"، ونالت انتشارًا واسعًا وهناك بعض البرامج التى نسعى إلى العمل عليها، فمثلاً هناك نشاط جديد لمعرض فى الفنون التشكيلية، يوم 27 نوفمبر، ومعرض "قد الدنيا" الذي يشارك فيه كبار نجوم الفن التشكيلى، ويتحدث عن مصر خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أن احتفالات نصر أكتوبر كانت مختلفة عن الأعوام السابقة، فأقمنا حفلة كانت رائعة للفنان على الحجار، وأيضاً الاذاعة والتلفزيون أول مرة تنقل لنا حفلة، وأيضاً احتفالات المولد النبوي، لكن إن شاء الله القادم أفضل وأول ما يتم الانتهاء من اللائحة هنبدأ نشعر بالراحة شوية، وللأمانة عندى مجموعة تعمل بكل جد واجتهاد كشؤون ثقافية وشؤون فنية والإدارة المركزية للدراسات والبحوث، التى تقدم المشاريع، وبعد الموافقات يتم العمل عليها، ونحن نعمل على مجموعة من المشاريع الجيدة جداً وإن شاء الله القادم أفضل.

* ما دور الهيئة في توصيل الثقافة الى القرى والنجوع ؟



فى إطار العدالة الثقافية يوجد مشروع ناجح جدًا هو القافلة الثقافية، ولكن قصة المبانى تقف عائقاً فى هذا الملف حيث إن ٩٠% من مشاكل الهيئة فى المبانى والجدران خصوصا البند السادس فى الماليات لأنها "محدودة شوية" لكن الحمد لله عملنا مشروع المسارح المتنقلة، ٦ مسارح متنقلة تتجول داخل القرى والنجوع، وكانت بدايته منذ ايام الدكتور احمد عواض، والذى يعد من أنجح المشاريع المتنقلة فى الهيئة، ولكن هناك ٨ مسارح تم التعاقد عليها مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي وإن شاء ينتهى العمل فيها قريبًا، وهناك ٤ مسارح أخرى موجود، وأعتقد أن هذه الأعداد تؤدى الغرض منها حاليًا.

*كيف تعيد الجمهور إلى القصور وما المحفزات لذلك؟

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة عقدت عدة بروتوكولات مع التضامن، ومع التربية والتعليم وغيرها، فعندما نذهب إلى المدارس يتعرفون على أنشطة قصور الثقافة، وبالتالى هؤلاء يبدأوا يزور القصور ويحصل التكامل، وتوجد مشاريع نعمل عليها مثل إعادة إحياء "مسرحة المناهج"، خصوصًا فى ظل البروتوكول المُفعّل، وهناك مشروع مقدم بـ٣ مسرحيات يتم دراستها، غير إننا سوف نرسلها الى التربية والتعليم لانها موضوعات خاصة بالمدارس، لنبدأ العمل عليها، نحن نعمل مع التربية والتعليم لأن هذا يأتى فى صالح النشء، فعندما أُنمى لديهم المواهب سيأتون الى القصور.. وانا بحث عنه حتى يأتى الى القصر، ولأننا أصل الثقافة والفن، فعندما دخلنا مع المدارس غيرنا من أفكارهم ومن طباعهم ومفاهيم.

*كيف يتم رفع الموارد فى ميزانية ضعيفة ؟



الميزانية ليست ضعيفة، ولكن سوف تزيد مع وزارة المالية وأعمل على مشروع ينمى الموارد لكى يساعدنا فى استكمال المشروعات، ونحن سنحاول الفترة المقبلة، حسب توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، استغلال إمكانيات الوزارة في زيادة الموارد لإدخال عائد استثماري، فالاستثمار في الثقافة ليست مربحاً لأنه لا يوجد ربح ولكن هناك عائد نسعى إلى زيادته، فبمجرد ما أعلى الإيرادات تعلى الميزانية ، وأستفيد من ذلك وجود ميزانية طموحة تقدر تلبى الرغبات.

*ما أهم المشكلات التى تواجهها بسبب الموارد المالية ؟



٩٠ فى المائة من المشكلات التى تواجهها هيىة قصور الثقافة فى المباني، وقرارات الإنشاءات والصيانات لأن المشكلة الأساسية عند بناء قصر ثقافة، فلازم له كل سنة عملية دفاع مدنى، الأمر الذى يحتاج إلى أموال، فقصة المبانى خاصة البند السادس الاستثماري لازم تكون لها نظرة مختلفة، وإن شاء الله الدولة تكون لها نظرة مختلفة لهذا البند لأنه يعطل مسيرة الإنشاءات فى الهيىٔة.

* لا مجاملات شعار رفعه رئيس هيئة قصور الثقافة عمرو البسيوني أين أنت من هذا الشعار؟



لا توجد أي مجاملات، ولو حدثت أى مجاملة أنا ضددها تمامًا، ولا توجد عندى أى استثناءات، ولو هناك أى مخالفات تم عرضها، أحولها فورًا للتحقيق، لكن أى مشاريع جديد ومفيدة نحن ندعمها، ونشجعها.

*حدّثنا عن مشاريع الهيئة؟

هيئة قصور الثقافة لديها مشاريع كثيرة ومنها مشاريع "أهل مصر" "وحياة كريمة" و"ابدأ حلمك مسرح" و"ابدأ حلمك سينما"، وهى مشاريع ناجحة جدًا، ولكن من الحاجات الجديدة التى بدأناها هذا العام ابدأ حلمك فى الجامعة، خاصة الأزهر ، فالأزهر كان عبارة عن حاجة مغلقة، ولكن لأول مرة الأزهر يدخل في مشروع "ابدأ حلمك" الخاص بإعداد الممثل السينمائي الشامل، من إعداد العمل والكتابة والسيناريو والحوار والتمثيل وغيرها، وهذا حدث بالفعل في الأيام الماضية في جامعة الازهر نفسها. والذى جاء ضمن بروتوكول تعاون تم توقيعه مع جامعة الازهر، فضلاً عن معارض الكتب في جامعات الازهر من انتاج الهيئة.

*هل تحدُث مراجعة وإعادة تقييم للمشروعات لكل فترة؟

لابد أن يتم عمل تقرير عن كل مشروع كل ٣ شهور ثم يعرض على الدكتورة نيفين الكيلاني، وخلال الاجتماعات الشهرية نناقش الايجابيات والسلبيات حتى نتداركها ونحاول نطور على قدر الإمكان، وتوجد إدارة المتابعة تعمل بعض التحفيزات المجانية، وتقوم بعمل استبيانات، واحضاءات، ونرصد آراء الناس والتطورات وما الذى نستطيع تقديمه.



* خمسة شهور أو أكثر رئيساً للهيئة العامة لقصور الثقافة، هل هى كفيلة بأن تمنحكم الاستمرار؟

إن شاء الله، فلدّى نظرة تفاؤلية أن تسير الأمور إلى الأفضل، رغم ما نواجهه، غير أني عندي بعض قصور فى القيادات الأمر الذى أثر عليّ شوية.

*هل هناك اعادة هيكلة للقيادات الفترة المقبلة؟ خاصة بعد فراغ بعض المناصب؟

طبعاً هناك إعادة هيكلة وإعادة تقييم، وتوجد أماكن شاغرة عارض بها تشكيلات عند وزيرة الثقافة، وفيه ناس بعد إعادة تقييمهم لن يتم التجديد لهم، وهناك آخرون سيتم التجدد لهم، المشكلة ان القماشة التى نختار منها غير جيدة.

*ما أهم الإنجازات التى تمت خلال ٥ شهور؟

الجديد الذى تم بعد أن توليت المسؤولية هو تطبيق عمل قيادات الصف الثانى، فقمنا بعمل دورة لقيادات الصف الثانى عبر الإدارة المركزية لتدريب القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، وذلك من اجل إعداد قيادات صف ثان، وهذا بالتعاون مع المعهد القومي للتخطيط ، ونستخدم الشفافية الكاملة، فأنا ليس لى تدخل فيه، لأننا أنشأنا برنامجًا حسب شروط وقواعد معينة، بكل نزاهة وشفافية، وتم التقديم وظهرت النتيجة، هذا البرنامج كفيل بإخراج قيادات تستطيع أن تقود وتدير، وسنختار منهم. أيضاً أنا اشتغلت على الهيكل الذي عملته فعلاً، الهيكل التنظيمي والمالي الإداري، وتم الانتهاء من اللائحة وهذا بالنسبة للشق المالى والإداري، أما الشق الفني فالمشاريع التى عرضت عليّ كلها درسناها واشتغلنا عليها، ليس معنى اننا هنعمل جديد أن المشاريع القديمة الناجحة ستتوقف، لكن أنا بأضيف إليها، فالمسرح زودته، والنشر اشتغلنا عليه، وعملنا له لجنة تُقيّم النشر، وإن شاء الله سيبقى أفضل مما كان. المسرح هيبقى أفضل مما كان، فسنعيده مرة أخرى إلى عصوره الذهبية. يمكن أول مرة هذه السنة عملنا مسرح الطفل، وعملنا ورش الاطفال، وإن شاء الله بإذن الله سنقيم مهرجانًا للطفل هذا العام، مثل ما كان يحدث زمان، وهناك الكثير لكن قرار الترشيد مؤثر علينا.

*ما أهم المهرجانات التى تقام حالياً؟



مهرجان مسرح الطفل بيتعمل، وكان من ضمن أحلامى، ومهرجان الموسيقى العربية لم يعد يقام منذ فترة، بنعمل فنون شعبية فقط، وهناك عدة مهرجانات أساسية مثل: التحطيب وتعامد الشمس الدولي ومهرجان الاسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، وأنا أريد أن نقيم مهرجانات مثل الموسيقى، والطفل، لكن لا أستطيع حاليًا بسبب قرار الترشيد. وفي حاجتين كمان بداية مشاريع جديدة كان عملهم الاستاذ مسعود شومان، وكل إدارة بتعمل حاجة بنشتغلها ونعرضها على معالي الوزيرة، مثل موضوع "الجدات" و"العودة للجدود".

*وما الجديد الفترة المقبلة؟



إن شاء الله عندنا الشهر المقبل الملتقى السادس لأطلس المأثورات، وان شاء الله من ضمن المشاريع التى ستنقام إطلاق أطلس المأثورات، فالهيئة أطلقت أطلسين من قبل هما أطلس الخبز وأطلس المأثورات الشعبية، وهناك أطلس ثالث انتهينا من الخرائط المساحية والجرافيك وسيطلق الفترة المقبلة.

*حضرتك من الإدارة المالية وتقود هيئة تضم فئات كثيرة من مسرحيين وأدباء وممثلين.. كيف يتم ذلك؟

أنا طول عمري شئون مالية وإدارية، وطبيعة عملي دائماً فيها تعامل مع الفنانين فعندى دراية عملية، بالإضافة إلى أنني لا أفرض رأيي، لأن هناك المسئولين عن الإدارات، سواء شئون فنية أو الدارسات والبحوث، أو غيرهما وهناك دور لكل مسئول يقوم به على أكمل وجه، فلا أحد يستطيع النجاح بمفرده، فكل النجاح يكون نتيجة فريق العمل الموجود معك، والجميع عندى متساوون، وكلهم أمامى سواء.



* رسالة تريد توصلها للناس؟

بابى مفتوح للجميع دائماً في أي وقت ولكل من لديه الموهبة، أو يحتاج إلى التعلم، أو يضيف إلينا شيئًا جديدًا، وطول الاربعة وعشرين ساعة.. فنحن نكمل بعضنا بعضاً، كل واحد يضع طوبة يأتى من بعده من يُكمل ويضع الأخرى، وكل ما أتمناه في هذه الفترة، سواء طالت أم قصُرت، أن أكون فعلت شيئًا يستفيد منه من يأتى من بعدى.

المحاسب عمر البسيوني

كانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أصدرت قرارًا، بتكليف المحاسب عمرو البسيوني، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بجانب عمله الأصلي كرئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، خلفًا للفنان هشام عطوة.

المحاسب عمر البسيوني حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة عام 1995 من جامعة القاهرة، ثم تدرج في المهام الوظيفية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، حتى عُين رئيس للإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية.

تم تكليف "البسيوني" خلال عمله رئيسًا للإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، بالإشراف على العديد من الأقاليم الثقافية، منها: القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وإقليم جنوب الصعيد الثقافي، وإقليم القناة وسيناء الثقافي، وإقليم وسط الصعيد الثقافي، وشارك في اللجان المركزية التنفيذية لمشروعات ثقافية كبرى منها مؤتمر أدباء مصر، وليالي رمضان الثقافية، ومهرجانات أسوان الدولي للثقافة والفنون، والإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، وابدأ حلمك، وسينما الشعب، وكذلك مشروعات الخطة الاستثمارية بالهيئة.