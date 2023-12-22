رابطة الأهلي بالنمسا مهنئة فوز المارد الأحمر: الفريق قدم أداء راقيا

تقدمت رابطة النادي الأهلي بالنمسا برئاسة المهندس حسام بازينة بالتهنئة لجماهير النادي الغفيرة في داخل مصر وخارجها وذلك بمناسبة تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية في مسابقة كأس العالم للأندية المقامة بالمملكة العربية السعودية.



وقال حسام بازينة رئيس الرابطة إننا نتقدم بأجمل التهاني لجماهير الأهلي وخاصة المتواجدة في ستاد الأمير عبدالله الفيصل الذين شجعوا الفريق وساندوه بكل قوة كما نتقدم بالتهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الأسطورة محمود الخطيب.



ومن جانبه توجه بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالتهنئة للجماهير المصرية عموما وجماهير النادي الأهلي على الفوز الكبير الذي حققه الفريق على نادي أوراوا الياباني بنتيجة عرضة ٤ / ٢ وعلى الأداء الراقي الذي قدم فيه لاعبو الفريق فنون الكرة بشكل مبهر حاز على إعجاب كل المتابعين ليس في مصر واليابان فحسب بل في كل بلدان العالم التي تتابع فعاليات كأس العالم للأندية المقامة بأرض المملكة العربية السعودية.



وأضاف بهجت العبيدي أن لاعبي الأهلي كانوا عند حسن ظن طوال مباريات المسابقة بدءا من مباراة الهلال السعودي التي قدموا فيها أداء راقيا انتقالا لمباراة فلومينينسي البرازيلي الذي لم يحالف فيها الأهلي للحظ بالإضافة للأخطاء التحكيمية وصولا لأداء متميز في مباراة اليوم أمام أوراوا الياباني الذي استحق فيها الأهلي الفوز بجدارة كما استحق التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخ وهو رقم قياسي لم يسبق لفريق آخر أن حققه في منافسات كأس العالم للأندية.



ومن جانبه هنأ أحمد نصار نائب رئيس رابطة مشجعي الأهلي بالنمسا جماهير النادي وكل محبيه في النمسا والعالم بهذا الفوز الكبير مؤكدا أن أداء الأهلي مثار فخر لجماهيره في كل مكان.



أما محمد إبراهيم عضو مجلس إدارة رابطة الأهلي في النمسا فلقد عبر عن سعادته بهذا الفوز الكبير مهنئا به الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته وكل جماهير الأهلي في كل مكان.



وفي الختام توجه إسلام طاحون ممثل رابطة جماهير النادي الأهلي في فيينا بالتهنئة لجماهير مصر كلها ولاتحاد الكرة المصري ولمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مؤكدا أن لاعبي الأهلي كانوا ابطالا وقدموا مستوى يعكس رقي الكرة المصرية وتفخر به جماهير الكرة المصرية وفي مقدمتهم الجماهير الأهلاوية.