الولايات المتحدة تراجع سلسلة توريد أشباه الموصلات

قالت وزارة التجارة الأمريكية الخميس إنها ستطلق مسحا لسلسلة توريد أشباه الموصلات الأمريكية والقاعدة الصناعية الدفاعية الوطنية لمعالجة مخاوف الأمن القومي من الرقائق الصينية المصدر.

يهدف الاستطلاع إلى تحديد كيفية حصول الشركات الأمريكية على ما يسمى بالرقائق القديمة - الجيل الحالي وأشباه الموصلات الناضجة - حيث تتحرك الوزارة لمنح ما يقرب من 40 مليار دولار من الإعانات لتصنيع رقائق أشباه الموصلات.

قالت الوزارة إن المسح، الذي سيبدأ في يناير، يهدف إلى "تقليل مخاطر الأمن القومي التي تشكلها" الصين وسيركز على استخدام ومصادر الرقائق القديمة المصنعة في الصين في سلاسل التوريد للصناعات الأمريكية الحيوية.

وذكر تقرير أصدرته الوزارة يوم الخميس أن الصين زودت صناعة أشباه الموصلات الصينية بإعانات تقدر بنحو 150 مليار دولار في العقد الماضي، مما خلق "ساحة عالمية غير متكافئة للولايات المتحدة وغيرها من الدول الأجنبية".

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو "على مدى السنوات القليلة الماضية، رأينا علامات محتملة على ممارسات مثيرة للقلق من (الصين) لتوسيع إنتاج الرقائق القديم لشركاتها وجعل المنافسة أكثر صعوبة على الشركات الأمريكية".

وقالت سفارة الصين في واشنطن يوم الخميس إن الولايات المتحدة "تقوم بتوسيع مفهوم الأمن القومي، وإساءة استخدام إجراءات مراقبة الصادرات، والانخراط في معاملة تمييزية وغير عادلة ضد شركات الدول الأخرى، وتسييس القضايا الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية وتحويلها إلى أسلحة".

وقالت ريموندو الأسبوع الماضي إنها تتوقع أن تقدم وزارتها حوالي اثنتي عشرة جائزة لتمويل رقائق أشباه الموصلات خلال العام المقبل، بما في ذلك إعلانات بمليارات الدولارات يمكن أن تعيد تشكيل إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة بشكل جذري. حصل قسمها على الجائزة الأولى من البرنامج في 11 ديسمبر.

وقالت وزارة التجارة إن الاستطلاع سيساعد أيضًا في تعزيز فرص متكافئة لإنتاج الرقائق القديمة. وأضاف ريموندو: "إن معالجة الإجراءات غير السوقية التي تتخذها الحكومات الأجنبية والتي تهدد سلسلة توريد الرقائق القديمة في الولايات المتحدة هي مسألة تتعلق بالأمن القومي".

وقالت الوزارة إن الشركات التي يقع مقرها في الولايات المتحدة تمثل ما يقرب من نصف إيرادات أشباه الموصلات العالمية ولكنها تواجه منافسة شديدة مدعومة بالإعانات الأجنبية.

وقال تقريرها إن تكلفة تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة قد تكون "أعلى بنسبة 30 إلى 45% من بقية العالم"، ودعا إلى دعم طويل الأجل لبناء التصنيع المحلي.

وأضافت أنه يتعين على الولايات المتحدة سن "أحكام دائمة تحفز البناء والتحديث المستمر لمرافق تصنيع أشباه الموصلات، مثل الإعفاء الضريبي الاستثماري المقرر أن ينتهي في عام 2027".