دورات تدريبية بمشروع أسرة للتدريب على رأس العمل بصحة سوهاج

نظمت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج دورات تدريبية للتدريب على رأس العمل وذلك بالتنسيق مع مشروع "أسرة "والذي يُعد من أهم المشروعات الجديدة التي تنفذها الدولة بعدد من محافظات مصر وذلك لتحسين نتائج صحة الأسرة من خلال تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان في إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للحد من المشكلة السكانية وضبط معدلات النمو السكاني وفقاً لرؤية مصر 2030 .





يأتي ذلك في إطار التدريب المستمر للعاملين بقطاع السكان وتنظيم الأسرة وبتوجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ودعم اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتحت رعاية الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة وإشراف الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة .





حضر فعاليات التدريب الدكتورة سعاد محمد عبد الحكيم إشراف تمريض بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة والدكتورة عبير أبو المجد مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والدكتورة غادة عصمت نائب مدير إدارة تنظيم الأسرة والدكتورة سمر عبد اللطيف أخصائي نسا وتوليد ومسئول تنظيم أسرة بمشروع "أسرة" بباثفايندر وفريق الإشراف بكل من الإدارات التالية (البلينا وطهطا وسوهاج وطما) .





وشارك بالتدريب من كل إدارة :- مدير الإدارة الصحية ومسئول تنظيم الأسرة بالإدارة ومشرفة تمريض تنظيم الأسرة بالإدارة -مشرفة الرائدات بالإدارة ومسئول إعلام تنظيم أسرة بالإدارة وقام بالتدريب الدكتور محمد سرور استشاري تدريب بهيئة باثفايندر.





وأشار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى ضرورة الإهتمام بقضية الزيادة السكانية وضبط معدلات النمو وتحسين الخصائص السكانية لكافة المواطنين مشيراً إلى أهمية القضية السكانية ومتابعة النمو السكاني بصفة دورية لوضع الخطط الاستراتيجية والتنموية المستقبلية بما يتناسب مع معدلات النمو.

وأكد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم على دعمه لمشروع "أسرة" لما يمثله من قوى داعمة وفرصة ذهبية للتكامل والتناغم مع كافة مشروعات التنمية بالمحافظة للإرتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر.