انخفاض درجات الحرارة.. حالة الجو والأرصاد غدا السبت

حالة الطقس ودرجات الحرارة بحث عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل.

منار غانم عضو المكتب الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، قالت إننا شاهدنا في الساعات الماضية انخفاض قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، كما أن نشاط الرياح الموجود جعلنا نشعر ببرودة الطقس.

كما كان مثيرا للرمال والأتربة أدى لانخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق من القاهرة الكبرى لألفي متر مع سقوط الأمطار المتوسطة وكان بالإسكندرية والبحيرة وشرم الشيخ.

انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار

وأضافت أنه من المتوقع خلال الساعات المقبلة مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، ومزيد من الإحساس بالبرودة، والصغرى في فترة الليل متوقع تسجيل من 13 لـ14 درجة مئوية مع استمرار نشاط الرياح.

وتابعت: "يوم الأحد تستمر معنا أجواء انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، ومتوقع مع يوم الإثنين وحتى نهاية الأسبوع ترتفع درجات الحرارة ما بين 21 و23 درجة مئوية فترة النهار وتبدأ سرعات الرياح تهدأ، ونشعر باستقرار الأجواء بشكل كبير".

درجات الحرارة في محافظات مصر غدا السبت:

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14.

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13.

مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12.

سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11.

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 12.

أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13.