الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تيار الاستقلال الفلسطينى: العدوان على غزة حرب أمريكية بأيادٍ إسرائيلية

قصف إسرائيل لغزة
قصف إسرائيل لغزة بقنابل الأمريكية

علق الدكتور محمد أبوسمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، مضيفًا أن ما يحدث في غزة حرب أمريكية تنفذها إسرائيل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تطالب بتضمين مسودة مشروع القرار العربي الذي قدمته المجموعة العربية لمجلس الأمن لنيل الموافقة عليه إدانة الفصائل المقاومة الفلسطينية وأن يتضمن القرار فقط نصًا واحدًا، وهو أن يتم وقف إطلاق النار لهدنة إنسانية وليس وقفًا تامًا، ولا تقبل ولا تريد إدانة الاحتلال الإسرائيلي وهذا يبين أن الولايات المتحدة هي من تقود الحرب ضد الشعب الفلسطيني وتنفذها إسرائيل.

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وأكد أبوسمرة، أن هذا الغضب بدأ ينعكس داخل الولايات المتحدة نفسها وبالتأكيد ستنعكس آثاره أيضًا على المنطقة أجمع، فكل ما يحدث في المنطقة هو رد فعل على جرائم إسرائيلية - أمريكية ضد الشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء والأطفال والنساء.

الاحتلال يعتدي على المصلين

واعتدت قوات الاحتلال على المصلين في محيط المسجد الأقصى ظهر اليوم، وقامت بإطلاق قنابل الغاز والصوت عليهم فور انتهائهم من صلاة الجمعة.

ومنع قوات الاحتلال المصلين بالقوة، من الوصول إلى المسجد الأقصى، للأسبوع الـ11 على التوالي.

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