اليونيسف تحذر: قطاع غزة أكثر الأماكن خطورة في العالم
قالت تيس إنجرام، المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن قطاع غزة من أكثر الأماكن خطورة في العالم، محذرة من أن الأوضاع الإنسانية للأطفال في غزة تزداد سوءًا والعشرات يموتون جراء القصف الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن بعض القصص من أطفال غزة مروعة بشأن ما تعرضوا له من القصف الإسرائيلي، مؤكدة أن الأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة يعانون اضطرابات نفسية عديدة.
وواصلت: "ندعم الأطفال الأكثر عرضة للحرب في قطاع غزة ونطالب بوضعهم في الاعتبار"، مطالبة بالدعم من بلدان العالم ونستقبل التبرعات من دول كثيرة لمساعدة الفلسطينيين لا سيما الأطفال في غزة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "العديد من الأطفال في غزة ينزحون إلى العديد من مناطق القطاع دون المقومات الأساسية للحياة كالماء والطعام".
وتابعت: "نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية"، محذرة من وضع مأساوي في قطاع غزة لنقص الدعم الطبي وعدم توافر المياه.
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