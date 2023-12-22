السيسي وماكرون يتفقان على أهمية تجنب توسيع نطاق الصراع في المنطقة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، توافقا على أهمية تجنب ما من شأنه توسيع نطاق الصراع في المنطقة، حرصًا على مقدرات شعوبها، التي تتطلب ترسيخ الاستقرار الإقليمي.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، أن مقاتليها استهدفوا تجمعًا لضباط وجنود الاحتلال ‏الإسرائيلي، في مستعمرة إيفن مناحم بقرية طربيخا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، ‏وأوقعوا فيهم إصابات مؤكّدة. ‏

وأعلن حزب الله اللبناني، استهداف قوة مشاة إسرائيلية في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية، وسط تبادل كثيف لإطلاق النار عند الحدود الشمالية بين "الاحتلال" وعناصر من حزب الله.

وصعدت إسرائيل عملياتها بعد الضربات المتبادلة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، وقصفت اليوم منطقة الجرن بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وسقط عدد كبير من القتلى والجرحى، وفقًا للإذاعة الفلسطينية، ولم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول للموقع بسبب استمرار القصف وتدمير الطرقات.