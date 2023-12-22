ضبط عصابة تدير تطبيقا إلكترونيا وتنصب على المواطنين في 3 ملايين جنيه

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب وإحتيال إلكترونى والإستيلاء على أموالهم تحت زعم إستثمارها لهم من قِبل القائمين على إدارة تطبيق إلكترونى تحت مسمى "أوميجا برو" والذى تم الترويج له عبر مواقع التواصل الإجتماعى من خلال الإشتراك فى التطبيق المشار إليه.

بتكثيف التحريات تبين قيام 6 أشخاص"3 منهم خارج البلاد" بتلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت 3 مليون جنيه عن طريق محافظ إلكترونية بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال التجارة الإلكترونية فيما يعرف بنظام "الفوركس"مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ،عقب ذلك قاموا بإغلاق التطبيق الإحتيالى وتوقفوا عن سداد الأرباح المتفق عليها والإستيلاء على أصول المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 من المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامىعلى النحو المشار إليه وإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين الهاربين بالخارج "جارى إتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم "، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين عبر الإنترنت.



وفي سياق منفصل أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل طفلته "كيان" البالغة من العمر 4 أشهر بضربها علي الرأس بالخطأ أثناء مشاجرة مع زوجته بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

كما أمرت النيابة العامة بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وتسليم الجثمان لذويه لإستكمال إجراءات الدفن، كما استمعت النيابة إلي أقوال الزوجة وطلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم واستكمال التحريات التكميلية حول الواقعة.



كان قد تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا من عاطل يفيد بوفاة نجلته بنزلة برد عقب دخولها في حالة إعياء شديدة ولم يشتبه بوفاتها جنائيا ومقيمين بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وسؤال والدة الطفلة أيدت ما جاء علي لسان زوجها وبعمل التحريات وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي تبين كذب رواية المبلغ ووجود شبهة جنائية في الواقعة.

بتقنين التحريات وتضييق الخناق علي المبلغ اعترف بارتكاب واقعة قتل نجلته "كيان" 4 أشهر، عن طريق الخطأ وأنه أثناء تعديه بالضرب علي زوجته ضرب الطفلة علي رأسها فلقت مصرعها متأثرة بالضربة



تم التحفظ علي المتهم ونقل جثة الطفلة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.