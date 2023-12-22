قطار الزيادات يصل إلى نيسان سنترا "ارتفاعات جديدة"

واصلت أسعار السيارات ارتفاعاتها في السوق المحلية، ووصل قطار الزيادات اليوم إلى السيارة نيسان سنترا، حيث أعلنت شركة نيسان موتور إيجيبت، اليوم، عن أحدث قائمة سعرية خاصة بسيارات العلامة اليابانية في مصر، يتم العمل بها بداية من اليوم، وشهدت قائمة الأسعار الجديدة الصادرة عن شركة نيسان موتور إيجيبت، زيادة أسعار موديل 2024 من السيارة السيدان "سنترا" المجمعة محليًا.

ووفقًا للقائمة الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم من شركة نيسان موتور إيجيبت، فإن السيارة نيسان سنترا موديل 2024 المجمعة محليًا، التي تقدم بـ 4 فئات من التجهيزات تتوافر حاليًا بفئتين من التجهيزات فقط" الفئة الأولى BASE، والفئة الثانية upper".

وفقًا للبيانات المعلنة من شركة نيسان موتور إيجيبت، فإن السيارة نيسان سنترا موديل 2024 المجمعة محليًا تعتمد على محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 118 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2024 المجمعة محليًا

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية في الجدول التالي الأسعار الجديدة لـ"السيارة نيسان سنترا موديل 2024 المجمعة محلياً" بدايةً من اليوم وفقًا للقائمة الصادرة عن شركة نيسان موتور إيجيبت.

الفئة السعر BASE 821000 UPPER 849000

وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «نيسان»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم طرازات نيسان سنترا ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD- برنامج تدعيم الفرامل BA- نظام إيموبليزر ضد السرقة».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية- مصابيح امامية حساسة للإضاءة- مصابيح أمامية وخلفية led- زجاج خلفي معتم- إضاءة نهارية LED- نظام ملاحي GPS- زر تشغيل السيارة دون مفتاح- مكيف هواء ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية- قفل مركزي- مسند يد خلفي- جنوط رياضية 16 بوصة».

وتقدم طرازات «سنترا» ببعض التجهيزات الأخرى، من بينها «عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل يتم ضبط ارتفاعها لتتناسب مع وضع السائق – مرايات ضم كهربائية – كاميرا خلفية – شاشة وسائط متعددة الاستخدامات 7 بوصات – بلوتوث – مدخل AUX – التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة، وغيرها».