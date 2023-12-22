نجل نتنياهو كان "هاربا" وقت طوفان الأقصى وكلف الاحتلال الملايين

في الوقت الذي خسر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الكثير أمام العالم، سواء خسارة معنوية أو مادية أو خسائر في القوات، بعد فشله الذريع أمام المقاومة الفلسطينية، منذ اندلاع طوفان الأقصى، كان نجله يائير هاربا يعيش ببذخ في ميامي الأمريكية، مُكلفا الخزانة العامة الكثير من الملايين، وبلغت تكاليف حراسة نجل رئيس الحكومة يائير نتنياهو، المتواجد في ميامي الأميركية منذ سبعة أشهر، بلغت نحو مليون شيكل من الخزانة العامة.

وذكر تقرير لصحيفة هآرتس العبرية، قالت فيه إن يائير نتنياهو، يتواجد برفقته اثنين من الحرس من جهاز الشاباك، ويتم استبدالهما كل أسبوعين أو ثلاثة، ليضيف عبء اقتصادي على الجيش الذي يخسر يوميا جنودا وآليات في غزة، لتتكبد إسرائيل خسائر وعبئا إضافيا على خزانة الدولة، بسبب تكاليف الحراسة في الولايات المتحدة.

شملت التكاليف نفقات الإقامة والطعام لحراس الأمن، وسيارة وسائق، بالإضافة لحارس أمن محلي، و رواتب موظفي الشاباك ونفقات نقلهم جواً إلى الوجهة والعودة إلى إسرائيل، مما يشير إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية للأمن، ويتم تحويل الأموال من مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة الخارجية والقنصلية الإسرائيلية في ميامي، والتي تحملت فعليا جزءا كبيرا من النفقات.

إلا أن مكتب نتنياهو على التقرير بأن "كل القضايا المتعلقة بالأمن الشخصي يتم التعامل معها من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة ويتم تحديدها وفقا للاحتياجات الأمنية. ولا يوجد أي تأثير على اتخاذ القرار".

وفي سبتمبر، قال محامي يائير نتانياهو، أن إقامة موكله في الخارج كانت بسبب "الاضطهاد"، بيد أن الأخير عاد إلى البلاد مؤخرا في أعقاب انتقادات لغيابه، مع اندلاع الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة، إثر الهجمات غير المسبوقة التي وقعت في السابع من أكتوبر الماضي.