حادث تصادم أتوبيس بعمود إنارة واصابة 20 شخصا فى أسيوط

أصيب 20 شخصا في حادث وقع اليوم الجمعة إثر اصطدام أتوبيس سرفيس بعامود إنارة بمدينة أسيوط وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور قسم أول أسيوط يفيد وقوع حادث اصطدام أتوبيس سرفيس بعامود إنارة بالقرب من مسجد عمر مكرم ووجود مصابين خلال الحادث

وبالإنتقال والإسعاف وقوة من ضباط مباحث قسم أول أسيوط برئاسة المقدم على نصر والرائد احمد عبد المقصود تبين بالفحص صحة الواقعه اصطدام أتوبيس رقم 6237 ي س ج بعامود إنارة.

وأسفر الحادث عن إصابة 20 شخص بإصابات مختلفة ما بين جروح وكسور وكدمات وتم نقل المصابين إلى مستشفى اسيوط الجامعي.

وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات اللازمة