الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها للارتقاء بالقطاعات الخدمية بمراكز ومدن الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذي، مشيراً إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم لنيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بأعمال تمهيد وتسوية الشوارع الداخلية بقرية العكل التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة لخلق بيئة نظيفة ولائقة بالمواطن وخالية من التلوث.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالوحدة المحلية ببحطيط بمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بالقرى التابعة للوحدة المحلية لتوفير بيئة صحية نظيفة.

وتابعت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر أعمال تغيير خط الصرف بمنطقة المزلقان شارع الجمهورية الغربي والشرقي استعداد للبدء في تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة التلتورات المخالفة بشارع بورسعيد بالمدينة لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.

وشنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع شرطة المرافق حملات لرفع الاشغالات المخالفة بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة وذلك لفتح الطريق وتوسعته أمام المارة والسيارات ولتحقيق السيولة المرورية وخفض الازدحام والتكدس.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بشن حملة لرفع الاشغالات يومياً لتحقيق الانضباط ورفع الاشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والطرق الرئيسية تيسيراً على حركة المارة والسيارات.

وقامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق برفع كفاءة أعمدة الإنارة بالوحدة المحلية بالصحافة لتحسين الرؤية البصرية بالطريق العام.

وواصلت رئاسة حي ثان الزقازيق حملات رفع الاشغالات والباعة الجائلين من الشوارع وذلك لفتح الطريق أمام حركة سير المواطنين، فيما تزامن مع الحملة أعمال رفع مخلفات الباعة الجائلين حفاظاً على المظهر العام للشوارع.

ومازالت رئاسة حى أول الزقازيق تواصل جهودها بالتواجد بشكل مستمر علي مدار اليوم لرفع الاشغالات بميدان عرابي ونفق المشاه بالمحطة وشارع النقراشي وأمام القصر الأبيض وأمام محطه قطارات سكه حديد الشرق للقضاء على ظاهره افتراش الباعة المتجولين وإلزام اصحاب المحلات بالافتراش داخل محلاتهم وعدم التعدي على الرصيف وحرم الطريق.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أصدرتعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية، مع ضرورة استمرار حملات النظافة وأعمال التجميل ورفع الإشغالات وصيانة أعمدة الكهرباء، وتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذى، مشيراً إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم لنيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، تابعت رئاسة حي أول الزقازيق تنفيذ أعمال تمهيد وفرد طبقة من الرمال بجوار سور السكة الحديد بشارع النقراشى من أجل توفير عبور آمن لكل المواطنين والمركبات بشارع النقراشى وشوارع وميادين حي أول الزقازيق.

وحرصًا على سلامة وأرواح المواطنين:

واصلت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح أعمال رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بنطاق الوحدات المحلية، إذ شملت الأعمال صيانة أعمدة الإنارة خلف مدرسة الزراعة وشارع فكرى شعلان وكفر الصعيدي مدخل البلد والعزيزية والعبايدة.

ولرفع كفاءة الشوارع:

تابعت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع البوسطة والشوارع الداخلية بالمدينة التي يصعب رصفها للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدينة .

وفي مركز أبوحماد..

قامت رئاسة المركز بمراجة وصيانة أعمدة الإنارة وشد الأسلاك بعد تركيب العوازل بمنطقة مدرسة أبوحماد الثانوية العسكرية بنين في اتجاه طريق العباسة والإسماعيلية بعد توسعة الطريق وتهيئته لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.