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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بالصور.. الاحتلال يعتدي على المصليين بقنابل الغاز والصوت

جنود الاحتلال الإسرائيلي
جنود الاحتلال الإسرائيلي

اعتدت قوات الاحتلال على المصليين في محيط المسجد الأقصى ظهر اليوم، وقامت بإطلاق قنابل الغاز والصوت عليهم فور انتهائهم من صلاة الجمعة.

ومنع قوات الاحتلال المصلين بالقوة، من الوصول إلى المسجد الأقصى، للأسبوع الـ11 على التوالي.

ويواصل الاحتلال قصفه وغاراته على مواقع عدة في حي الشيخ رضوان شمالي قطاع غزة، وسط اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال 

وتمكن مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام من إيقاع 4 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح بعد اقتحام منزل تحصنوا بداخله في محور التقدم شرق جباليا.

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