كسر الجمجمة ونزيف بالمخ.. مصدر يكشف تفاصيل مصرع طالب في حادث المقطم

قال مصدر أمني إنه تم إلقاء القبض على السائق المتسبب في واقعة مصرع طالب في حادث سير مروع بمنطقة المقطم، بعدما اصطدم المتهم أثناء استقلاله سيارة بالمجني عليه من الخلف اثناء توقفه على جانب الطريق .



تفاصيل الحادث كانت بورود بلاغ النجدة، بوقوع حادث تصادم بدائرة قسم شرطة المقطم ،ووجود ومتوفى ،وانتقلت الأجهزة الأمنية لمسرح الحادث، وتم نقل الضحية للمستشفى ولكنه كان قد فارق الحياة متأثرا لإصابته الخطرة التي أودت بحياته.

وبإجراء الفحص تبين أنه حال سير دراجة نارية " سارية التراخيص" قيادة (طالب - مقيم بدائرة القسم)، بالطريق محل البلاغ اصطدمت بها من الخلف سيارة ولاذت بالفرار، وقد نتج عن ذلك إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ ووفاته متأثرًا بإصاباته.

بسؤال والد المتوفى أيد ما سبق وإتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة نجله، بإجراء التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن السيارة قيادة وملك (سائق - مقيم بدائرة القسم) وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وبإعداد الأكمنه تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وبرر هروبه خشية ضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه ،وطالبت التحريات.

وفي واقعة آخر شهدتها منطقة حلوان ،لقي عامل مصرعه بعدما تعدى عليه عاطل بسلاح أبيض في مشاجرة، انتقاما من المجني عليه لوجود خلافات بينهما.

طالبت النيابة العامة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة مصرع شخص إثر تعدى آخر عليه بسكين في مشاجرة بمنطقة حلوان ،وتم إلقاء القبض على الجاني الذي أقرا بجريمته وتم حبسه.

تفاصيل الواقعة كانت بورود إشارة لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة ، من إحدى المستشفيات بإستقبالها شخص ،توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية لمسرح البلاغ ،بالتقابل مع والد المجني عليه، إتهم (عاطل - مقيم محل البلاغ) بالتعدى على نجله بالضرب بسلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات سابقه بينهما، ونتج عن ذلك إصابته بجروح في جسده والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة سلاح أبيض "سكين"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.