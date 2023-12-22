خروج آخرالمصابين من المستشفى فى حادث مدرسة قــنا الجديدة والنيابة تستعجل التقارير

أكد الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قــنا العام نقيب أطباء قـــنا فى تصريحات خاصة لـ"الوفـد"؛ خروج آخر أربعة مصابين بحادث اختناق وإغماءات معلمى وتلاميذ مدرسة تحيا مصر 2 بمدينة قـــنا الجديدة.

وأشار مدير مستشفى قــنا العام نقيب أطباء قـــنا؛ إلى تخصيص جناح كامل بقسم الأطفال؛ لإسعاف جميع المصابين بجلسات الأوكسجين؛ والعقاقير الطبية اللازمة؛ لحماية الجهاز التنفسى، من المخاطر الصحية.

وأوضح"د.الديب"، إلى توفير الدعم النفسى للمصابين وزوال الخطر، مشيراً لجاهزية أقسام المستشفى والأطقم المعاونة؛ لإستقبال الحالات الطارئة على مدار الساعة.

فى سياقٍ متصل؛ استعجلت نيابة قسم قــنا بإشراف المستشار محمد شوقى النائب العام؛ تقرير خبراء الأمن الصناعى بمديرية عمل قــنا؛ لبيان مدى التزام إدارة مدرسة تحيا مصر2 بإجراءات الصحة والسلامة المهنية قبل الحادث.

واستعجلت النيابة، تقرير مفتشى الصحة لتحديد نوع الغاز أو المركبات الكيميائية؛ التى أصابت 41 معلماً وتلميذاً فى المدرسة المنكوبة بالإختناق؛ إثر استنشاقهم غازاً حارقاً للعين، ومسيلاً للدموع، ومهيجاً لجهازهم التنفسى، وما تبعه من تشنجات.

كما استعجلت النيابة تحريات المباحث لكشف ظروف وملابسات الحادث وصولاً للحقيقة.

ويعد هذا الحادث الثانى من نوعه فى عاصمة المحافظة؛ ففى 27 يوليو الماضى أصيب 83 قنائياً فى مدينة العمال جنوب مدينة قـــنا 83 بينهم سيده لقيت مصرعها ؛ إثر تسرب غاز الكلور من محطة الصرف الصحى بالمدينة وفق البيان الرسمى لمحافظة قـــنا فى حينه!!