إصابة 4 من أسرة واحدة بينهم طفلة صغيرة على طريق "الخارجة أسيوط"

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة في محافظة الوادي الجديد، بينهم طفلة صغيرة، على طريق "الخارجة- اسيوط". بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكي وفور وقوع الحادث، تم استدعاء سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وفور تلقي البلاغ، هرعت قوات الشرطة وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث في منطقة النقب بطريق الخارجة أسيوط. وعند وصولهم إلى المكان، تبين أن الحادث نجم عن اصطدام بين سيارتين، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات.

حيث تبينت إصابة وائل ربيع محمدين البالغ من العمر 40 عامًا بإصابة مشتبه بها فيما بعد الارتجاج، فضلاً عن جرح قطعي بطول حوالي 5 سم في الجبهة واشتباه بكسر في ذراعه اليمنى. أما سماح ربيع محمدين البالغة من العمر 30 عامًا، فقد تعرضت لاصابة مشتبه بها في العمود الفقري واشتباه بكسر في ذراعها اليمنى. وفيما يخص زينب محمود محمد التي تبلغ من العمر 32 عامًا، تبينت إصابتها بإصابة مشتبه بها فيما بعد الارتجاج، بالإضافة إلى جرح قطعي بطول حوالي 10 سم في الجبهة واشتباه بكسر في الضلوع من الجانب الأيسر.

كما تسبب أيضًا الحادث في سحجات في وجه طفلهم البالغ من العمر 6 أشهر، تبارك محمد. وعلى الفور، تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وإجراء اللازم لنقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم. تم تكوين فرقة طبية مكونة من أطباء وممرضين متخصصين لتقديم العناية الطبية للمصابين والتأكد من حالتهم الصحية.

وفي الوقت نفسه، باشرت قوات الشرطة في إجراءات التحقيق لتحديد أسباب الحادث. وقد تبين من التحقيقات الأولية أن الحادث نجم عن انتهاك قانون المرور وعدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية.

تشير الإحصائيات إلى أن حوادث السير هي أحد أبرز أسباب الإصابات والوفيات في العالم. وتعمل السلطات الأمنية والمرورية على مكافحة هذه الحوادث من خلال تطبيق القوانين وتوعية السائقين والمشاة بأهمية الالتزام بقواعد السلامة على الطرق.

وعلى الرغم من الإجراءات والتوعية التي تنتهجها الحكومة للحد من حوادث السير، إلا أنه لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من التوعية والتدريب لجميع الأفراد للمساهمة في خفض حوادث السير والحفاظ على السلامة العامة.