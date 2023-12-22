ارتكبوا أكثر من واقعة.. اعترافات تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالقاهرة

اعترف عاطلان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتح المصطنع بارتكابهم أكثر من ٣ وقائع بذات الطريق، آخرهم سرقة سيارة في منطقة التجمع الأول وتم إحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

خيط سقوط عناصر التشكيل العصابي،كان بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول ،من (مٌدرسة - مقيمة بدائرة القسم)، بإكتشافها سرقة السيارة ملكها حال توقفها أمام العقار محل سكنه، بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطل – له معلومات جنائية)، تم ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.

وبتطوير مناقشة المتهمين أعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" واعترفا بارتكاب (3) وقائع سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.