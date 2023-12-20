إجراء المقابلات الشخصية لمرشحي عمادة كلية الزراعة بطنطا

أنهت لجنة اختيار عميد كلية الزراعة اليوم برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا المقابلات الشخصية للمتقدمين للترشح لمنصب عميد كلية الزراعة.

شملت المقابلات للمتقدمين مرتبين ترتيباً أبجديا- الدكتور أسعد عبد القادر عبد الله دربالة أستاذ بقسم الهندسة الزراعية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بكلية الزراعة جامعة طنطا، والدكتور أمجد عبد الغفار أحمد الجمال أستاذ ورئيس قسم المحاصيل بكلية الزراعة جامعة طنطا، والدكتور سعد زغلول محمد الدمراوى أستاذ بقسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة طنطا والدكتور عادل محمد هلال المتولي أستاذ هندسة الري والصرف الحلقي بقسم الهندسة الزراعة والقائم بعمل وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام محمد إبراهيم البعلي أستاذ بقسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة طنطا، والدكتور العيسوى قاسم محمود رزق أستاذ وقائم بعمل رئيس قسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة.