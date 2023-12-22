وكيل وزارة الصحة يناقش الملفات الهامة بمستشفى سوهاج العام

التقى الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج بالدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام والوفد المرافق له بديوان مديرية الصحة بحضور الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي ومحمد جلال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وذلك لمناقشة عدد من الملفات الهامة والتي من شأنها رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين المترددين علي المستشفي والتي يجري بها عملية رفع كفاءة وتطوير .





وأشاد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالفئات الطبية المختلفة بمستشفى سوهاج العام وسعيهم الدائم لتقديم خدمة طبية متميزة مؤكداً على دعمه الكامل للمستشفى ومقدماً شكره لما رآه في زيارته مساء أمس من التزام الأطقم الطبية مشيداً بالخدمة المقدمة للمرضي لافتاً إلى دور المستشفي ومكانتها لدى المواطن السوهاجي حيث انها تمتلك نخبة متميزة من الأطباء و الكوادر الفنية .





وفي السياق ذاته وجه وكيل وزارة الصحة بعودة صرف حافز الطوارىء لمشرفي قسم الطوارئ بعد انضباطهم و التزامهم ومتابعتهم العمل بشكل دقيق .