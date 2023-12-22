فيتوريا يتنفس الصعداء بعودة الونش وحجازي قبل أمم أفريقيا

تلقى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، أنباء سارة بشأن دفاع الفراعنة، مع عودة أحمد حجازي للمشاركة الأساسية مع فريق اتحاد جدة السعودي، واقتراب محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك من التعافي من إصابته.



ويستعد الفراعنة للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2024، والتي ستنطلق في شهر يناير المقبل بدولة كوت ديفوار.

وغاب الثنائي عن التواجد مع الفراعنة طوال الفترة الماضية في تصفيات أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم، بعد تعرضهما لإصابة قوية مع أنديتهما، قبل أن يتعافى الثنائي شفائهم خلال الأيام الأخيرة.

وغاب حجازي عن اتحاد جدة منذ بداية الموسم الحالي، قبل أن يعود منذ أسبوعين للمشاركة مع فريقه في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعدما أصيب بالرباط الصليبي 27 مايو الماضي وتحديدًا في مواجهة الفيحاء.

كما أصيب الونش مع الزمالك بقطع جزئي بالرباط الصليبي الأمامي للركبة بالقدم اليسرى وتحديدًا في مواجهة الإسماعيلي، منذ شهر مايو الماضي أيضًا.

ويعاني فيتوريا من مشكلة في خط دفاع المنتخب، مما جعله يترقب بلهفة عودة الثنائي للجاهزية البدنية قبل الدخول فى معركة بطولة أمم أفريقيا المقبلة فى يناير، خاصة فى ظل وجود منتخبات قوية.

وشهدت بطولة كأس العالم للأندية مشاركة حجازي مع فريقه اتحاد جدة في مباراتي أوكلاند سيتي التي فاز بها النمور بثلاثية، وفي لقاء الأهلي الذي خسره الاتحاد بثلاثية وودع البطولة.

كما أنهي "الونش" برنامجه العلاجي والتأهيلي وبات جاهزًا للمشاركة مع فريقه، لتبعث الطمأنينة لفيتوريا الذي يُعاني من نقص في مركز لقب الدفاع وذلك بعودة الثنائي حجازي والونش للمشاركة مع الأندية.

كما شهدت القائمة الأولية التي أعلنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تواجد الونش وحجازي، والتي ضمت 55 لاعبا سيتم تقليصهم إلى 27 لاعبا في القائمة النهائية.