روي فيتوريا يرفض مواجهة النيجر في مباراة ودية

قرر البرتغالي روي فيتوريا عقد جلسة مع الجهاز المعاون غدًا للإعلان عن البرنامج الخاص بالفراعنة استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية المقبلة بكوت ديفوار.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN":

يدرس البرتغالي "روي فيتوريا" المدير الفني للمنتخب الوطني الأول اصطحاب 25 لاعباً في القائمة النهائية للفراعنة بعدما تأكد أن زيادة عدد اللاعبين إلى 27 لاعبا قد يؤدي لكثرة المشاكل داخل المعسكرخلال البطولة.



وأضاف :"رفض الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة روي فيتوريا مواجهة نيجيريا ودياً قبل بطولة أمم إفريقيا لرغبة المدرب البرتغالي في مواجهة منتخب من التصنيف الثاني أو الثالث قبل البطولة خوفاً من تعرض أي لاعب للإصابة قبل السفر أو تلقي خسارة سلبية تؤثر على معنويات اللاعبين .