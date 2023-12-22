الاهلي يخطط لإيقاف مسلسل تفوق اوراوا أمام الأندية العربية (فيديو)

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة تاريخية مساء اليوم عندما يصطدم بنظيره أوراوا الياباني في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويسعى الأهلي لحصد برونزية المونديال للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية.

كما يحاول المارد الأحمر إيقاف مسلسل تفوق أوراوا الياباني في مواجهاته أمام الأندية العربية في هذه البطولة.

3 مواجهات أمام العرب في المونديال

ويمتلك أوراوا ميزة التفوق في المواجهات المباشرة أمام الأندية العربية في كأس العالم للأندية وإن كان تفوقاً طفيفاً.

ولعب أوراوا الياباني 3 مواجهات سابقة أمام أندية عربية مختلفة في هذه البطولة حقق الفوز في مباراتين منها وخسر في مباراة.

حقق أوراوا الفوز في أولى مواجهاته أمام الأندية العربية بالبطولة على حساب النجم الرياضي الساحلي في مباراة تحديد المركز الثالث بنسخة عام 2007 بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وفي مباراته الثانية واجه فريق أوراوا نظيره الجزيرة الإماراتي بهدف دون رد في نسخة البطولة لعام 2017.

وفي نفس النسخة حقق أوراوا إنتصاره الثاني أمام الأندية العربية عندما تغلب على الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

مواجهة وحيدة للأهلي أمام أندية اليابان

لعب الأهلي مباراة واحدة فقط في تاريخ مشاركاته بمونديال الأندية كانت أمام فريق سانفريس هيروشيما عام 2012 ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وحقق الأهلي الفوز بهدفين مقابل هدف، وجاءت الأهداف بتوقيع محمد أبوتريكة و السيد حمدي.

ويخوض الأهلي مباراة تحديد المركز الثالث للمرة السادسة في تاريخه، ويعود آخر ظهور للمارد الأحمر في هذا اللقاء إلى النسخة الماضية عندما خسر أمام فلامنجو البرازيلي برباعية مقابل هدفين.

موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للاندية في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية

تنقل مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للاندية حصرياً عبر فضائية SSC 1 بصوت المعلقين فهد العتيبي ورؤوف خليف.