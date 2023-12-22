الملوخية بـ12 جنيهًا.. أسعار الخضراوات اليوم الجمعة بسوق العبور

تشهد الخضراوات اليوم الجمعة، تفاوتًا في الأسعار بسوق العبور، ما بين الارتفاع في بعض الأنواع والانخفاض في البعض الآخر، إذ تتراجع أسعار الطماطم لتتراوح ما بين 4.5 لـ 8.5 جنيه، وترتفع أسعار الملوخية لتتراوح ما بين 10 لـ12 جنيهًا.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور للجملة.

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة

الطماطم:- من 4.5 لـ 8.5 جنيه.

البطاطس:- من 6 لـ 13 جنيهًا.

البصل:- من 13 لـ 25 جنيهًا.

الكوسة:- من 7 لـ 11 جنيها.

الفاصوليا:- من 5.5 لـ 10.5 جنيهًا.

جزر بدون عروش:- من 3.5 لـ 5.5 جنيهًا.

الباذنجان البلدي:- من 2.5 لـ 4.5 جنيهًا.

الباذنجان الرومي:- من 2 لـ 4 جنيهات.

الباذنجان الأبيض:- من 2 لـ 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي:- من 6 لـ 12 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي:- من 5 لـ 8 جنيهات.

الفلفل الألوان:- من 21 لـ 35 جنيهًا.

الملوخية:- من 10 لـ 12 جنيها.

الخيار الصوب:- من 8 لـ 12 جنيها.

الخيار البلدي:- من 7 لـ 11 جنيها.

البامية:- من 40 لـ 45 جنيها.

القلقاس:- من 10 لـ 13 جنيها.

البطاطا:- من 3 لـ 6 جنيهات.

الثوم:- من 40 لـ 80 جنيهًا.

اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

البنجر:- من 2 لـ 4 جنيهات.

الخس الكابوتشي:- من 3 لـ 5 جنيهات.

البروكلي:- من 8 لـ 10 جنيهات.

قرع العسل:- من 42 لـ 90 جنيها.