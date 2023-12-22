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د.عبد السند يمامة
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النصر ضد الإتفاق..موعد المباراة في الدوري السعودي

النصر ضد الاتفاق
النصر ضد الاتفاق

يستعد النصر  لمواجهة نظيره الإتفاق مساء اليوم الجمعة في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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رونالدو: سأمنح النصر ضعف ما قدمته في أوروبا

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النصر يكتسح الشباب بخماسية مثيرة ويتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين

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النصر يتفوق على الشباب بثلاثية في الشوط الأول



ويسعى النصر لمواصلة نتائجه الإيجابية، بعد تحقيقه الانتصار في آخر مباراتين خاضهما أمام الرياض في الدوري، والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين.

سجل لاعبو النصر خلال المباراتين 9 أهداف وتلقت شباكه 3 آخرين، حيث استعاد رجال كاسترو توازنهم بعد الخسارة أمام الهلال بثلاثية نظيفة.

يهدف العالمي للفوز على الإتفاق وتحقيق الثلاث نقاط من أجل مواصلة ملاحقة الهلال المتصدر، مستغلا الحالة السيئة التي يعيشها الإتفاق بعدم تحقيقه الانتصار في آخر 6 مباريات في مسابقة الدوري، بالإضافة للخروج من كأس خادم الحرمين بعد خسارته أمام نفس الخصم، وهو النصر بهدف نظيف.

يأتي النصر في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ويملك في رصيده 37 نقطة خلف الهلال المتصدر بفارق 13 نقطة، فيما يحتل الإتفاق المركز الثامن ويملك في جعبته 24 نقطة.


موعد مباراة النصر والإتفاق:


تنطلق مباراة النصر والإتفاق في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة لـ الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، بالإضافة لـ السابعة بتوقيت الإمارات.


القنوات الناقلة لـ مباراة النصر والإتفاق:

تنقل مباراة النصر والإتفاق على قنوات SSC السعودية.

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