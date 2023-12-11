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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النصر يكتسح الشباب بخماسية مثيرة ويتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين

النصر
النصر

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره فريق الشباب بخماسية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد الأمير خالد بن سلطان ضمن منافسات دور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. 

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وتقدم النصر بالهدف الأول عن طريق سيكو فوفانا في الدقيقة 17 ، ثم تعادل الشباب سريعا بأقدام كارلوس جونيور في الدقيقة 24 .

وبعد اربع دقائق نجح العالمي في التقدم للمرة الثانية في المباراة عن طريق ساديو ماني ، وقبل إنتهاء الشوط الأول خطف عبدالرحمن غريب الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع. 

وفي الشوط الثاني واصل النصر عروضه المتألقة ونجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الرابعة للقلعة الصفراء في الدقيقة 74 ، ثم قلص الليوث النتيجة بأقدام هتان باهبري في الدقيقة 90.

ليضعاف محمد مران النتيجة للنصر مسجلا الهدف الخامس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف بخماسية مقابل هدفين. 

وبهذة النتيجة يتأهل النصر رسميًا إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2023-2024 .

جاء تشكيل النصر في مباراة اليوم كالتالي..
في حراسة المرمى: نواف العقيدي
خط الدفاع: سلطان الغنام – إيمريك لابورت ــ علي لاجامي ــ أيمن يحيى
خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش ــ سيكو فوفانا ــ أوتافيو مونتيرو
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو ــ عبدالرحمن غريب ــ ساديو ماني

 

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