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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الطقس الآن.. سحب منخفضة وأمطارعلى هذه المحافظات

سحب منخفضة
سحب منخفضة

الطقس الآن.. أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، الإسكندرية، كفر الشيخ ، حيث يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة.

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أسعار الدواجن واللحوم اليوم الجمعة 22 ديسمبر بالفيوم

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم، الجمعة والذي يوافق أول أيام فصل الشتاء، تشهد استمرار تأثر البلاد بالغطاء السحابي على المناطق الشمالية تحديدا، حيث تعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

نشاط الرياح المثيرة للرمال

وقالت هيئة الأرصاد، إن الظاهرة الجوية المؤثرة خلال ساعات النهار في الطقس اليوم، هى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحم، حيث تؤدى الى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

سقوط أمطار متوسطة على  متاطق من السواحل

وأشارت هيئة الأرصاد، أن الفرصة مهيأة خلال الطقس اليوم، لسقوط أمطار متوسطة على  متاطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، تكون خفيفة على مناطق من أقصى جنوب سلال جبال البحر الأحمر. 

وحركة البحرين، يكون المتوسط يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج يتراوح ما بين متران إلى ثلاثة أمتار، أما البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران ونصف المتر.

فيما ناشدت هيئة الأرصاد، المواطنين من مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، بضرورة ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل خلال الطقس اليوم.

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