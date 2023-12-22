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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الريال القطري بالبنوك اليوم الجمعة 22-12-2023

الريال القطري
الريال القطري

ننشر سعر الريال القطري أمام الجنيه اليوم الجمعة 22-12-2023، بالبنوك المصرية، ليسجل سعره فى البنك الأهلي المصري 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.88 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

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سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك اليوم 22-12-2023

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أسعار الدولار مقابل الجنيه بعد تثبيت الفائدة

 

سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى

سعر الريال القطرى فى البنك المركزي

8.45 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.02 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.88 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

7.89 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى الأهلي

8.46 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

الريال السعودي

 أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، سجلت في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

أسعار صرف الريال السعودي حققت في البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الريال السعودي 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

أسعار صرف الريال السعودي بلغت في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 7.95  للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه:

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 98.06 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 96.57 جنيه للشراء، و100.33 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي حققت في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل الدينار الكويتي 97.30  جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي بلغت في بنك مصر 99.59 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 93.48  للشراء، 100.25 جنيه للبيع.

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