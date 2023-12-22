انخفاض درجات الحرارة في كفر الشيخ والعظمى تسجل 19 درجة

أوضح بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الجمعة ، أنه من المتوقع أن تسود محافظة كفرالشيخ بوجه عام أجواء شتوية بارة وغير مستقرة على معظم المناطق الداخلية والسواحل الشمالية للمحافظة، مع رياح متوسط وباردة من رشيد غربا وحتي جمصة شرقا، ومن البحر المتوسط شمالا وحتي حدود طنطا جنوبا، وتنخفض درجات الحرارة مساء اليوم الجمعة لتصل إلى الشعور ببرودة الجو الشديدة وعدم استقرار في الأحوال الجوية.

و أضاف البيان أن محافظة كفر الشيخ تشهد ، الجمعة، طقسا غير مستقر، حيث تنخفض درجات الحرارة نهارًا، وتكون الأجواء شديدة البرودة ليلا، يصاحب ذلك غيوم على معظم المناطق، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من المحافظة خصوصا المناطق الشمالية ، بلطيم ، الحامول ، سيدي سالم.

وسجلت المحافظة ، درجة الحرارة العظمى 19 درجة مئوية، بينما بلغت الصغرى 14 درجة مئوية، بالإضافة إلى رياح متوسطة الشدة تبلغ سرعتها 40 كيلو مترًا في الساعة، وأمواج عالية الارتفاع في مياه البحر المتوسط بارتفاع من 3 إلى 4 أمتار.