خطوات استخراج بطاقة تموين 2023

بطاقة تموين جديدة.. يرغب الكثير من المواطنين فى البحث عن خطوات إصدار بطاقة تموين جديدة وذلك عن طريق خدمة مقدمة من بوابة مصر الرقمية، فضلا عن كيفية إصدارها في حالة فقدانها أو تلفها.

خطوات الحصول علي بطاقة تموين 2023

الخطوة الاولى :- الدخول علي منصة بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية

ثم تسجيل الاسم.

-تسجيل الرقم القومي.

-تسجيل رقم بطاقة التموين

-واسم البقال التمويني التابع له والمنطقة.

-الاختيار من قائمة الخدمات.

-كتابة العنوان.

-رسوم توصيل بطاقات التموين إلى المنزل إلى 23.5 جنيها.

استخراج بطاقة تموين لأول مرة 2023

- يتم الدخول على موقع دعم مصر.

- اضغط على خدمات تموينية للمواطنين

-اضغط على إصدار بطاقة تموين جديدة.

-ادخل الاسم رباعيًا للفرد الجديد.

-ادخل الرقم القومي

- إدخال رقم الموبايل الخاص بصاحب البطاقة.

- أدخال كود التحقق

-اضغط على تأكيد.

- بعد الضغط على تأكيد يجب اختيار التالي:-

-المحافظة المراد النقل إليها

- المديرية

- الإدارة

- مكتب

تاجر

- عنوان السكن

ثم الضغط على التالي.

استخراج بطاقة تموين من بوابة مصر الرقمية

- ادخل إلى بوابة مصر الرقمية.

- اضغط على خدمات التموين

-ثم اضغط على إصدار بطاقة تموين جديدة.

-حال إضافة بيانات غير صحيحة أو لأفراد غير تابعين لأسرتك يتم إلغاء الطلب.

- إدخال المحافظة المسجلة بالرقم القومي.

-اختر الإدارة التموينية ومكتب التموين.

- يمكنك إضافة فرد أو أكثر من أفراد أسرتك إلى بطاقتك التموينية.

- اضغط على موافق.

- إدخال العنوان الذي تريد الاستلام عليه.

- اختر طريقة السداد من الخيارات المتاحة أمامك.

-سواء بالبطاقة أو شبكة شركات التحصيل.

- حال الدفع عن طريق شبكات شركات التحصيل مثل:-

أمان ومصاري.

أدخل بريدك الإلكتروني.

رقم المحمول الخاص بك.

ثم اضغط على التالي.

- سيظهر لك كود السداد

-عداد مداد صلاحيته.

-احفظ الكود أو التقط صورة له.

-طباعته والذهاب له إلى أقرب منفذ سداد قريب منك.

-اطلب الإيصال بعد إتمام عملية السداد.

- ستظهر لك رسالة بأنّه تم إرسال طلبك بنجاح.

-يمكنك تتبع الطلب بالضغط على تتبع الطلب.

الجدير بالذكر أنه قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتقدم بطلب في الموازنة العامة الجديدة للدولة، إلى مجلس الوزراء، بشأن إضافة مواليد الفئات الأكثر احتياجا على البطاقات التموينية.