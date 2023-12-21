الأرصاد تحذر من طقس غد: شبورة مائية وانخفاض للرؤية الأفقية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس في مصر غدًا الجمعة الموافق 23 ديسمبر 2023، حيث تشهد البلاد تكوُّن شبورة مائية، يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

تحذير من طقس الغد

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان، إن البلاد يسودها نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر.

ونوهت بأن الشبورة المائية تؤدي إلى انخفاض للرؤية الأفقية، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار

ويصبح الطقس لطيف في النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد في الليل على أغلب الأنحاء.

بالإضافة إلى فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث 80% تقريبًا، تكون خفيفة على أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث 30% تقريبًا.

حالة البحر

ويسود البحر المتوسط حالة جوية من معتدلة إلى مضطربة، بارتفاع أمواج من 2 إلى 3 أمتار، والبحر الأحمر يشهد حالة جوية معتدلة، وترتفع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يأتي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023: