أرقام قياسية.. ميتروفيتش وجيسوس يكتبان التاريخ في السعودية

شهدت مباراة الهلال وأبها دخول المدرب البرتغالي جيسوس والمهاجم الصربي الكسندر ميتروفيتش تاريخ الكرة السعودية.

واكتسح الهلال نظيره أبها بسبعة أهداف دون رد، أمس الخميس، على ملعب فيصل بن فهد، لحساب منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، وجاءت أهداف المباراة بتوقيع كل من سافيتش (هاتريك)، وميتروفيتش ومحمد كنو وروبن نيفيز وسالم الدوسري.

أطول سلسلة انتصارات..

دخل جيسوس تاريخ الكرة السعودية بعد قيادة الهلال للفوز رقم 19 على التوالي في كافة المسابقات، وذلك بعد اكتساح أبها بسباعية نظيفة في دوري روشن.

وتفوق جيسوس بذلك على نظيره الأوروجواياني دانيال كارينيو مدرب النصر الأسبق، الذي حقق 18 انتصارا خلال موسم 2013-2014.

وعلى مستوى الدوري السعودي حقق الهلال 11 انتصارًا متتاليًا للمرة الأولى في تاريخه.

ويقدم الهلال مستويات مذهلة في الموسم الحالي حيث يتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة من 16 انتصارًا والتعادل في مباراتين، ويفصله 13 نقطة عن أقرب منافس له وهو النصر.

ويمتلك الهلال أقوى خط هجوم بواقع 57 هدفًا ودفاع باستقبال 9 أهداف فقط، ولم يتلقى أي خسارة حتى الأن بعد مرور 18 جولة.

أطول سلسلة تسجيل..

سجل ميتروفيش للمرة التاسعة على التوالي في الدوري السعودي بالموسم الحالي ليُعادل أطول سلسلة تهديف بالمسابقة بالتساوي مع البرازيلي فيكتور سيموس والسوري عمر السومة، ثنائي أهلي جدة السابق.

ويتصدر ميتروفيتش قائمة هدافي الدوري السعودي بالتساوي مع كريستيانو رونالدو بواقع 16 هدفًا لكل منهما، وإجمالًا سجل المهاجم الصربي 2 هدفًا للهلال في 26 مباراة بمختلف المسابقات.

ويخوض الهلال مباراته المقبلة، يوم الجمعة الموافق 29 من الشهر الجاري، عند مواجهة الفيحاء في الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي.