جوتيريش يدعو لإجراء انتخابات وشاملة في جمهورية الكونغو

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه لا مفر من لإجراء انتخابات سلمية وشفافة وشاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية من شأنها ترسيخ الديمقراطية في الدولة.

جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ونشره الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

وبحسب البيان، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، أكد جوتيريش مجددا دعم الأمم المتحدة المستمر، من خلال ممثله الخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، للشعب الكونغولي الذي يتوجه اليوم الأربعاء إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليه خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والبلدية.

يما قال جوتيريش "إنه يتطلع إلى إجراء انتخابات سلمية وشفافة وشاملة من شأنها ترسيخ دور المؤسسات الديمقراطية في الكونغو الديمقراطية ووضعها على طريق الازدهار الاقتصادي".

وتحقيقا لهذه الغاية، يدعو جوتيريش سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية والقادة السياسيين والمجتمع المدني واللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة إلى ضمان وصول جميع الناخبين المؤهلين إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بحرية، دون خوف من الترهيب أو الاضطهاد السياسي.

كما شجب الأمين العام حوادث العنف التي تم تسجيلها خلال الحملة الانتخابية ويحث جميع الجهات السياسية الفاعلة ومؤيديها على الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تزيد من التحريض على العنف أو تفاقم خطاب الكراهية ضد مجتمعات أو مجموعات معينة والهجمات ضد المرشحات من النساء.

وشجع جوتيريش جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في أقوالهم وأفعالهم.