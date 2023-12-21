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د. أيمن محسب: سياسة ملكية الدولة توافق آلية الاقتصاد العالمي
الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جنوب السودان يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة

الرئيس السيسي وسلفاكير
الرئيس السيسي وسلفاكير ميارديت

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس "سلفاكير ميارديت" رئيس جمهورية جنوب السودان، وذلك لتهنئة الرئيس على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخاب سيادته رئيساً لمصر.

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المصريون بالخارج: فوز الرئيس السيسي رسالة تؤكد قدرة المصريين على التمسك بالقائد

دعم جنوب السودان لمصر

 حيث أكد الرئيس "سلفاكير" على خصوصية العلاقة بين البلدين، مشدداً على حرص جنوب السودان على استكمال مسيرة التعاون المشترك مع مصر، وقد ثمن السيد الرئيس من جانبه الاتصال الكريم، مؤكداً العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص مصر الدائم على دعم جنوب السودان وتعزيز التعاون معه في المجالات كافة.

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سفير عُمان بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

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