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الخميس 21 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

فوائد قانون التصالح الجديد فى مخالفات البناء.. متخصص يكشف

قانون التصالح 
قانون التصالح 

كشف المهندس مايكل زكريا خبير الإنشاءات، تفاصيل جديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، مشيرا إلي أن هذا القانون حظي بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويحمل رقم 187 لسنة 2023.

 قانون التصالح 

وتابع زكريا، في تصريحات تلفزيونية، انه يعني إصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنيين أوضاعهم، والذي جاء في 14 مادة، متابعا أن هذا القانون من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

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تفاصيل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد.. قانوني يكشف

وأوضح انه هذا القانون منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.

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قانون التصالح.. موعد التطبيق والرسوم بحسب المنطقة السكنية

وفي السياق نفسه اشار الى أنه هذا القانون يمثل فرصة ذهبية لتقنين مخالفات البناء، ومشروع القانون الجديد، يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على رأسها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط في القانون الحالي.

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