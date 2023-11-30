تفاصيل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد.. قانوني يكشف

قال وليد البريك، الخبير القانوني، إن مجلس النواب وافق على قانون التصالح على مخالفات البناء بصورة نهائية، مشيرًا إلى أن التصالح على مخالفات البناء كان مطلبًا شعبيًا من قبل البعض الذي لديه مخالفات.

وأضاف "البريك"، خلال برنامج "بالقانون تحلو الحياة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن قانون التصالح على المخالفات يحتوي على الكثير من الفوائد، وهناك الكثير من الناس يستفيدون من هذا القانون، مشيرًا إلى أن قانون التصالح أجاز التصالح على بعض المخالفات التي لم يكن يجوز التصالح بها، ولكن من خلال ضوابط معينة.

وأوضح أن القانون وضع حد أقصى للتصالح من 50 لـ500 جنيه، ويسمح بتقسيط هذه المخالفات من 3 لـ5 سنوات، مشيرًا إلى أن القانون قدم الكثير من التسهيلات للتصالح في مخالفات البناء، مثل التصالح على المخالفات الموجودة على الأراضي الزراعية، خاصة وأن هذه المخالفات أصبحت داخل الحيز العمراني.