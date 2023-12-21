جوجل تعدل ميزات توفير الذاكرة وعلامات التبويب في تحديث Chrome

يحصل Google Chrome على ميزات أمان وأداء جديدة. يقوم أحدث إصدار من متصفح الويب (M12) بترقية فحص السلامة وتوفير الذاكرة مع إضافة القدرة على حفظ مجموعات علامات التبويب.

التحقق من السلامة هو مركز أمان Chrome الذي يتحقق من التحديثات وكلمات المرور المخترقة ويعرض ما إذا كان التصفح الآمن قيد التشغيل أم لا. مع أحدث إصدار من المتصفح، أصبح فحص السلامة أكثر استباقية، حيث يعمل تلقائيًا في الخلفية. كتبت سابين بورساي، مديرة منتجات مجموعة Chrome: "سيتم تنبيهك بشكل استباقي إذا تم اختراق كلمات المرور المحفوظة في Chrome، أو أن أيًا من ملحقاتك قد تكون ضارة، أو أنك لا تستخدم أحدث إصدار من Chrome، أو أن أذونات الموقع تحتاج إلى اهتمامك". في وظيفة إعلان. ستوفر هذه الميزة تنبيهات في أعلى قائمة النقاط الثلاث في Chrome.

يمكن لميزة التحقق من السلامة الآن أيضًا إلغاء أذونات المواقع للوصول إلى أشياء مثل الموقع أو الميكروفون أو الكاميرا إذا لم تقم بزيارتها منذ فترة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسلط الضوء على المواقع التي نادرًا ما تتعامل معها مع البريد العشوائي، حيث يرسل إليك إشعارات، ويقترح عليك إيقاف تشغيلها.

لقطة شاشة من الإصدار القادم من Chrome مع ميزة توفير الذاكرة الأكثر تفصيلاً. ثلاث علامات تبويب مفتوحة. يُظهر الموقع المميز موقع ويب يسمى Magazine Glam يستخدم ذاكرة تبلغ سعتها 271 ميجابايت.

يعمل وضع توفير الذاكرة، الذي تم تقديمه في عام 2022 وتم طرحه للجميع في وقت مبكر من هذا العام، على تحرير الذاكرة من علامات التبويب المفتوحة التي لا تستخدمها. عندما تقوم بالتمرير فوق علامة التبويب أثناء وجودك في وضع توفير الذاكرة، تعرض الأداة مزيدًا من التفاصيل حول استخدام علامة التبويب النشطة. يتضمن ذلك مقدار الذاكرة التي يمكن أن توفرها بجعلها غير نشطة.

تقول Google أنه أصبح من السهل الآن أيضًا تحديد المواقع التي تريد أن يظل برنامج Memory Saver نشطًا دائمًا. بعد تثبيت التحديث، يمكنك التحقق من الخيارات الجديدة في قسم الأداء ضمن إعدادات Chrome.

وأخيرًا، سيسمح لك Chrome قريبًا بحفظ مجموعات علامات التبويب. على سبيل المثال، لنفترض أن لديك مشروعًا يحتوي على 25 علامة تبويب مفتوحة، ولكنك تحتاج إلى الابتعاد عنه أو العمل على شيء آخر. تتيح لك مجموعات علامات التبويب المحفوظة منحها اسمًا مناسبًا وإغلاقها واستئنافها لاحقًا من حيث توقفت.

تقول Google إن تحديثات الأمان والأداء لمتصفح Chrome سيتم طرحها هذا الأسبوع. ومع ذلك، سيتم إطلاق مجموعات علامات التبويب المحفوظة "خلال الأسابيع القليلة المقبلة".