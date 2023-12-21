مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ورش عمل على هامش المؤتمر الدولي السنوي التاسع

نظم قسم الروماتيزم والتأهيل بمستشفيات جامعة أسيوط، ثلاث ورش عمل على هامش المؤتمر الدولي السنوي التاسع، الذي عقد بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض الروماتيزمية، وذلك كتطبيق على كل ما تم تناوله من موضوعات خلال المؤتمر، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز مدير مستشفى الجامعي الرئيسي، وتحت إشراف الدكتور عصام عابده رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل و رئيس المؤتمر، والدكتورة مروى أحمد عبد العزيز أستاذ مساعد الروماتيزم والتأهيل سكرتير عام المؤتمر.

تضمنت الورش محاضرات متنوعة وتدريب عملي حول "فحص الشعيرات الدموية الطرفية" و "رسم العضلات وسرعة توصيل الأعصاب" و كذلك " الفحص بالموجات فوق الصوتية للجهاز العضلي العصبى".

حاضر في الورش كل من الدكتور شريف إسماعيل مدرب معتمد من الجمعية الأوروبية للأمراض الروماتيزمية، والدكتورة عبير الزهيري أستاذ الروماتيزم والتأهيل بجامعة عين شمس، والدكتورة إيمان توفيق أستاذ الروماتيزم والتأهيل بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية للسونار العصبي والعضلي.

أقيمت الورش الثلاثة بحضور عدد كبير من الأطباء والمتخصصين في مجال الروماتيزم والتأهيل، حيث قدموا مجموعة متنوعة من المحاضرات والعروض التوضيحية حول أحدث التطورات في علاج الأمراض الروماتيزمية وتأهيل المرضى.

تناولت الورش الثلاثة عدة موضوعات مختلفة، منها العلاج الطبيعي وتأهيل المرضى بعد إصابات الروماتيزم والتهابات المفاصل، وأساليب العلاج الحديثة للأمراض الروماتيزمية. وتضمنت الورش أيضًا توضيح آليات العمل في قسم الروماتيزم والتأهيل بمستشفيات جامعة أسيوط، وكيفية مساعدة المرضى على تحقيق أعلى مستويات الراحة والتحسين في الحركة والوظائف اليومية.

وثمن الدكتور عصام عابده رئيس قسم الروماتيزم وتأهيل المستشفيات الجامعية جهود المشاركين في الورش، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه الورش في تطوير المهارات العلمية والتقنية لفريق العمل، وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى في مستشفيات جامعة أسيوط.

وتعد هذه الورش على هامش المؤتمر الدولي السنوي التاسع مناسبة مثالية لتواصل الاختصاصيين والعاملين في مجال الروماتيزم والتأهيل، حيث يمكنهم مناقشة التحديات والابتكارات الجديدة، وتبادل الأفكار والمعرفة العلمية. وتعزز هذه الفعالية سمعة مستشفيات جامعة أسيوط كمرجعية مهمة في مجال الروماتيزم والتأهيل في مصر والمنطقة، وتؤكد التزامها بتقديم أفضل رعاية صحية للمرضى وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة العلمية.

وتضاف هذه الورش إلى قائمة النشاطات المتنوعة التي تقوم بها مستشفيات جامعة أسيوط لنشر المعرفة وتعزيز التدريب والتطوير في مجالات مختلفة. وتُعَدّ هذه الفعاليات فرصة رائعة للطلاب والباحثين والممارسين في مجال الصحة للاستفادة من خبرات ومعرفة الخبراء، وتعزيز شبكة العمل والتعاون بين الجامعات والمستشفيات والمؤسسات الصحية المختلفة.

جانب من ورش العمل

جانب من ورش العمل

جانب من ورش العمل