مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط يستقبل 1464 متردداً بالعيادات الخارجية

أعلنت مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط عن استقباله لـ 1464 مترددًا على العيادات الخارجية خلال شهر نوفمبر الماضي إشارة واضحة إلى تميز المستشفى في تقديم الرعاية الصحية للمرأة تحت رعاية كبار المسؤولين في الجامعة علي رأسهم رئيس الجامعة الدكتور أحمد المنشاوي وعميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الدكتور علاء عطية والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى إشراف الدكتور أحمد نصر مدير مستشفى صحة المرأة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المستشفى خلال نوفمبر 1375 حالة بالوحدات المختلفة، و1036 حالة دخول بالأقسام المختلفة. كما تم إجراء 1191 عملية جراحية خلال الشهر نفسه. يعكس هذا العدد الكبير من الحالات المسجلة الثقة التي يحظى بها المستشفى والجودة العالية للخدمة التي يقدمها.

يستحق التأكيد أن مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط يضم فريقًا طبيًا مؤهلًا ومتخصصًا في مجال رعاية صحة المرأة. تتضمن الخدمات المقدمة في هذا المستشفى استشارات العيادات الخارجية، الولادة والوحدة التوليدية، الأمراض النسائية، جراحة النساء، وعلاج العقم وتقنيات الإخصاب. يهدف المستشفى إلى توفير رعاية شاملة ومتخصصة للنساء بناءً على أحدث التطورات الطبية وأفضل الممارسات.

تعكس الأرقام المذكورة في الإعلان التزام المستشفى بتقديم خدمات ذات جودة عالية والتفاني في رضا المرضى. يعتبر مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط وجهة موثوقة للمرأة الباحثة عن رعاية صحية محترفة ومتخصصة.

في ضوء هذه النجاحات والتفوق في تقديم الخدمات الصحية، يجب على المستشفى مواصلة العمل على تعزيز الجودة والتحسين المستمر، بغية تلبية المتطلبات المتزايدة للمرضى وتحقيق تطلعاتهم. يجب أن يبقى هذا المستشفى نموذجًا يحتذى به في مجال رعاية صحة المرأة، ومرجعًا للابتكار والتطوير في هذا المجال الحيوي.