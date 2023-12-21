اقرأ غدًا بالوفد.. مصر تتمسك بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي
تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “مصر تتمسك بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي”.
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
استمرار محارق الصهيونية النازية لإبادة الفلسطينيين
منظمات حقوقية تشيد بدور القاهرة في دعم القضية الفلسطينية
د. وجدي زين الدين يكتب: المسار الديمقراطي لم يتحقق من فراغ
800 ألف فلسطيني يواجهون الموت في الشمال واستشهاد مدير معبر كرم أبوسالم
عائلات الأسرى الإسرائيليين يتهمون "نتنياهو" بالكذب
وزير الخارجية: مصر تسعى لإبرام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وفلسطين
"السيسي" خلال لقائه "كاميرون": توافق مصري بريطاني على رفض تهجير الفلسطينيين
الرئيس يستعرض مشروع إنشاء منطقة اقتصادية حول ميناء "جرجوب" بمطروح
"كاميرون": يجب تأمين الملاحة في البحر الأحمر لمنع تأثر سلاسل الإمداد