اقرأ غدًا بالوفد.. مصر تتمسك بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “مصر تتمسك بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي”.

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

استمرار محارق الصهيونية النازية لإبادة الفلسطينيين

منظمات حقوقية تشيد بدور القاهرة في دعم القضية الفلسطينية

د. وجدي زين الدين يكتب: المسار الديمقراطي لم يتحقق من فراغ

800 ألف فلسطيني يواجهون الموت في الشمال واستشهاد مدير معبر كرم أبوسالم

عائلات الأسرى الإسرائيليين يتهمون "نتنياهو" بالكذب

وزير الخارجية: مصر تسعى لإبرام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وفلسطين

"السيسي" خلال لقائه "كاميرون": توافق مصري بريطاني على رفض تهجير الفلسطينيين

الرئيس يستعرض مشروع إنشاء منطقة اقتصادية حول ميناء "جرجوب" بمطروح

"كاميرون": يجب تأمين الملاحة في البحر الأحمر لمنع تأثر سلاسل الإمداد