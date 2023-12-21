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الخميس 21 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. مصر تتمسك بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “مصر تتمسك بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي”.

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

استمرار محارق الصهيونية النازية لإبادة الفلسطينيين 

منظمات حقوقية تشيد بدور القاهرة في دعم القضية الفلسطينية 

د. وجدي زين الدين يكتب: المسار الديمقراطي لم يتحقق من فراغ 

800 ألف فلسطيني يواجهون الموت في الشمال واستشهاد مدير معبر كرم أبوسالم 

عائلات الأسرى الإسرائيليين يتهمون "نتنياهو" بالكذب 

وزير الخارجية: مصر تسعى لإبرام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وفلسطين 

"السيسي" خلال لقائه "كاميرون": توافق مصري بريطاني على رفض تهجير الفلسطينيين 

الرئيس يستعرض مشروع إنشاء منطقة اقتصادية حول ميناء "جرجوب" بمطروح 

"كاميرون": يجب تأمين الملاحة في البحر الأحمر لمنع تأثر سلاسل الإمداد 

الجريدة الورقية