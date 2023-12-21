مستشفيات جامعة أسيوط تطلق فعاليات ندوة علمية حول أساسيات زراعة الكبد

أطلق قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي بمستشفيات جامعة أسيوط، بالتعاون مع وحدة زراعة الكبد بمستشفى الراجحي الجامعي، والجمعية المصرية للأبحاث والتدريب لطب الكبد والجهاز الهضمي، والجمعية المصرية لزراعة الكبد، ندوة علميه حول "أساسيات زراعة الكبد"، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتورة أماني عمر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور شريف كامل مدير مستشفى الراجحي الجامعي، وبإشراف الدكتورة مديحه العطار رئيس قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي، والدكتور بشير أبو السعود مدير برنامج زراعة الكبد، والدكتورة ناهد مخلوف المدير الطبي لبرنامج زراعة الكبد، وبحضور الدكتور ياسر فؤاد رئيس الجمعية المصرية للأبحاث والتدريب لطب الجهاز الهضمي والكبد.

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بوحدة زراعة الكبد بجامعة أسيوط، والتي يقودها أطباء مرموقون وحيث تعد إنجازًا بارزًا يمنح الأمل للمرضى الذين يعانون من أمراض الكبد في المرحلة النهائية.

وأشار الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وأن الندوة تستهدف تبادل الخبرات بين أطباء الجهاز الهضمي والكبد في صعيد مصر، لرفع كفاءتهم، وإكسابهم المعلومات المهمة والصحيحة لزراعه الكبد، وإكسابهم الوعي بكل ما يخص التحضير لعملية زراعة الكبد.

وأشاد الدكتور إيهاب فوزي بدور مستشفى الراجحي الجامعي في مجال زراعة الكبد على مستوى صعيد مصر، مؤكداً على أن مراحل اكتمال مشروع زراعة الكبد مر بصعوبات، ولكن بإصرار أعضاء الفريق الطبي تم إنجاح المشروع وبشكل متميز، موجهاً كلمات شكر وتقدير للفريق الجراحي والفريق الباطني وفريق التخدير والتمريض على مجهوداتهم المبذولة على مدار السنوات الماضية.

وأشارت الدكتورة أماني عمر إلى تميز قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي بأنشطته العلمية المثمرة والمنتجة من خلال ورش العمل المتنوعة والتي تسهم في تدريب وتعليم شباب الأطباء وتبادل الخبرات والمعرفة مع الجامعات المصرية.

وأضاف الدكتور محمد عبد الرحمن، أن مستشفيات جامعة أسيوط رائدة في مجال زراعة الكبد بفريقها المتميز، مؤكداً على أهمية التدريب المستمر بمختلف الأماكن كالجامعات المصرية ووزارة الصحة للاستفادة القصوى في مجال زراعة الكبد ومستجداته.

وأعلن الدكتور شريف كامل وصول مستشفى الراجحي الجامعي إلى ٩٦ حالة زراعة كبد إلى الآن، مشيداً بالفريق الطبي القائم على نجاح هذه العمليات، موجهاً الشكر والتقدير للدكتور أحمد مدحت رحمة الله عليه صاحب فكرة إنشاء وحدة زراعة الكبد، والدكتور أحمد حلمى الداعم الأساسي لتنفيذ فكرة الوحدة بفضل تبرعاته.

ورحبت الدكتورة مديحة العطار بأعضاء الجمعية المصرية للأبحاث والتدريب لطب الكبد والجهاز الهضمي، والجمعية المصرية لزراعة الكبد، وذكرت أن هذه الندوة تمثل نموذج لاهتمام القسم بتطبيق التكامل بين دور القسم في تقديم الخدمة الصحية ودوره التعليمي والبحثي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ياسر فؤاد أن الجمعية المصرية للأبحاث والتدريب لطب الجهاز الهضمي والكبد دائماً في تعاون مثمر مع القسم ، والندوة العلميه هذه تأتي ضمن أنشطتها المستمرة لتوفير فرص تلقى العلم والمعرفة، مهنئا مستشفيات جامعة أسيوط على نسب النجاح العالية في عمليات زراعة الكبد.

وأضافت الدكتورة ناهد مخلوف أن الندوة شهدت ثلاثة جلسات علمية بمحاضرات متنوعة حول كل مايخص زراعة الكبد ودور التخصصات الطبية الأخرى في عملية التحضير للعملية.

وشهدت الندوة حضور الدكتور عمرو الفولى عضو مؤسس في الجمعية المصرية لزراعة الكبد، ورؤساء أقسام التخدير والجراحة والأشعة والباثولوجيا الإكلينيكية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي.

جانب من الورشة

جانب من الورشة

جانب من الورشة